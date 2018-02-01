Украина за год сократила добычу нефти до 2 миллионов тонн

Добыча «черного золота» в 2016 году сократилась до 2,2 миллиона тонн.

Добыча нефти в Украине в 2017 году сократилась по сравнению с 2016 годом на 4,2% – до 2,098 млн тонн, сообщила пресс-служба Министерства энергетики и угольной промышленности.

Читайте такжеУкраина в 2017 году увеличила добычу газа почти до 21 миллиарда кубов

Согласно сообщению, предприятия, акционером которых является национальный нефтегазовый холдинг «Нафтогаз Украины», за отчетный период сократили добычу нефти и газового конденсата на 7,7% - до 1,847 млн тонн.

Как сообщал УНИАН, добыча нефти в Украине в 2016 году сократилась по сравнению с 2015 годом на 7,5% – до 2,2 млн тонн.

Крупнейшими нефтегазодобывающими компаниями Украины являются «дочка» НАК «Нафтогаз Украины» - «Укргазвыдобування» и «Укрнафта», в которой «Нафтогаз» владеет контрольным пакетом акций.