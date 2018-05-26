13% надбавка к ввозной пошлине – интрига остается...

Защищая украинскую экономику в разгар кризиса от «излишнего» импорта, правительство приняло 13-процентную надбавку к таможенной пошлине на ввозимые товары. Однако, быстро осознав свою ошибку, на которую нам указали и ВТОЮ, и МВФ, Кабмин надбавку отменил, оставив ее лишь для холодильников и автомобилей. Но не тут то было, Конституционный суд лишил правительство таких полномочий. Что за этим последуют, пока не ясно.

Как известно, 20 февраля т.г. Президент Украины Виктор Ющенко подписал закон, направленный на улучшение состояния платежного баланса нашей страны в связи с мировым финансовым кризисом. Документом предусматривалось введение сроком на шесть месяцев временной надбавки в размере 13% к действующим ставкам ввозной пошлины. Право уменьшать, продлевать или отменять данную надбавку, согласно закону, перешло к Кабинету министров. Последний, следуя рекомендациям МВФ, а также выполняя обязательства Украины перед ВТО, отменил ее на все товары, кроме автомобилей и холодильников. Но, 23 июня Конституционный Суд признал неконституционными нормы законодательства, согласно которым правительство может принимать решения по ставкам ввозной пошлины. Таким образом, быть или не быть 13-процентной надбавке может решать только Верховная Рада, а пока она автоматически вступает в силу. Но это только теория, которая у нас не всегда совпадает с практикой, в данном случае не к сожалению.

Де-юре 13% уже работают

Решение КС принял, а что дальше… Партнер компании «Адлер и партнеры. Адвокатское бюро» адвокат Юрий Остапенко заявляет, что с 23 июня с.г. в Украине вновь действует 13% к ввозной пошлине на товары некритического импорта.

По его словам, Конституционный Суд, признав положения Закона «О Таможенном тарифе Украины» неконституционными, определил, что решение вступает в силу с момента его вынесения, то есть, с 23 июня неконституционные нормы теряют силу.

«Соответственно, с 23 июня также теряют силу постановления правительства об отмене 13-процентной надбавки к ставкам ввозных пошлин при импорте всех товаров, кроме холодильников и автомобилей, поскольку это постановление было принято на основании неконституционных положений Закона «О таможенном тарифе», – отметил юрист.

В связи с этим снова начинает действовать норма Закона «О внесении изменений в некоторые законы Украины с целью улучшения состояния платежного баланса Украины в связи с мировым финансовым кризисом», которая предусматривает введение 13-процентной временной целевой надбавки к импортной пошлине на ряд товаров на срок шесть месяцев.

Ю.Остапенко также отметил, что Кабинет министров уже начал процедуру приведения своего постановления в соответствие с действующим законодательством. В частности, по инициативе правительства в Верховной Раде 25 июня был зарегистрирован проект закона о размерах ставок («О внесении изменений в Таможенный тариф Украины» №4726).

«Скорее всего, этот законопроект повторит смысл постановления Кабмина от 18 марта (об отмене 13% надбавки к ввозной пошлине на товары некритического импорта, кроме автомобилей и холодильников)», – убежден юрист.

Де-факто все несколько иначе

Что произойдет с 13% надбавкой к таможенной пошлине, станет ясно сегодня в 00 часов. Такое мнение высказал народный депутат Украины, глава Комитета ВР по вопросам налоговой и таможенной политики Сергей Терехин.

По его словам, в принятии решения о надбавке основной мотивацией для Конституционного суда стало то, что в Основном законе не разрешается делегировать право установления обязательных платежей, включая таможенные пошлины, ни каким другим ветвям власти, кроме Верховной Рады. «Теперь возникает вопрос, а что делать с кучей налогов, которые в соответствии с сегодняшними законами должны устанавливаться Кабмином и такая практика существует уже более 15 лет. Согласно Закону «О системе налогообложения», на который ссылался КС, 5 рентных платежей за землю, газовый конденсат, транспортировку нефтепродуктов, амиак, использование водных и лесных ресурсов, устанавливаются Кабмином. При этом никаких возражений со стороны КС нет. Кроме того, правительством устанавливается сбор за загрязнение окружающей природной среды, сбор за пользование радиочастотным ресурсом, плюс, в соответствии с законом о внешнеэкономической деятельности, на Кабмин возложены обязанности по вводу или отмене двух видов пошлин – антидемпинговой пошлины и компенсационной пошлины», - подчеркивает С.Терехин.

По его мнению, своим решением КС фактически разрушил систему реализации ресурсных платежей и борьбы с недобросовестной конкуренцией со стороны зарубежных импортеров. Более того, народный депутат убежден, что «абсурдность решения Конституционного суда заключается в том, что сегодня никому не понятно, к каким последствиям оно приведет. Первый вариант - отмена постановления правительства о 13% надбавки к импортной пошлине на все товары, кроме автомобилей и холодильников, второй – возобновление действия 13% надбавки в отношении всех импортных товаров, включая продукты питания и товары сельского хозяйства. Или же, решение КС можно рассматривать как отмену 13% надбавки к таможенной пошлине как таковой».

С.Терехин считает, что когда перед КС ставят сложные вопросы – он на них не отвечает. «КС по своей природе не является центром законотворчества, он является центром негативистского права, но не может внедрить в законодательство новую норму», - отмечает народный депутат. В этой связи он выразил сомнения в целесообразности дальнейшего существования КС как одного из институтов в системе украинской власти.

Сегодня в 00 часов решение КС вступает в силу, уточнил Терехин, а значит завтра в 00 часов 01 минуту необходимо применять какие-то новые подходы к таможенному оформлению товаров. «Я спрашивал в таможенной службе, какие меры они собираются предпринимать - оставлять 13% только на автомобили и холодильники, или полностью отменять эти 13%, или же распространять на те поставки, которые уже были осуществлены на таможенную территорию Украины, после того, как правительство отменило 13% надбавку. Никто не может мне это объяснить ни в Минфине, ни в Таможенной службе Украины», - заявил С.Терехин.

Он дипломатично не уточнил – будет ли уже завтра в Украине 13% надбавка к импортной пошлине или нет. Конечно, трудно предположить, что решение КС будет Кабмином проигнорировано. Подтверждением тому является подготовка в ВР законопроекта об отмене 13% надбавки к ввозной пошлине на товары некритического импорта, кроме автомобилей и холодильников. Однако интрига остается, а что если таможенники действительно «включат дурака» и скажут, что не поняли, что от них хочет КС. После выходных узнаем…

Чем грозят Украине «защитные» 13%

Надбавка к таможенной пошлине – это предохранитель от перекоса торгового баланса Украины в сторону импорта, что, естественно, ведет к дальнейшей девальвации гривни. Но, защищая свой торговый баланс с помощью антиимпортных пошлин, Украина может нарваться на контрмеры со стороны торговых партнеров, что приведет к прямо противоположным от желаемых результатам. Импорт уменьшим, но и свой экспорт подставим под удар.

По мнению директора Института экономических исследований и политических консультаций Игоря Бураковского, решение Конституционного суда необходимо рассматривать в двух аспектах. «Первый аспект заключается в том, что теперь парламентарии, если они действительно хотят принимать не просто законы, а выполнять обязательства Украины перед международными организациями, должны будут десять раз подумать. Иначе получается абсурдная ситуация – когда мы подписываемся под определенными обязательствами перед Всемирной торговой организацией, а потом начинаем их менять своими собственными законами. В результате крайним оказывается, конечно же, правительство, потому что именно к нему обращаются наши зарубежные партнеры с вопросом - а что у вас там происходит?», - отмечает И.Бураковский.

Второй аспект, по его словам, это то, что Украина может услышать критику со стороны Междунапродного валютного фонда, в соглашениях с которым четко прописано, что мы не повышаем импортные пошлины. «Если во время прошлого визита миссии Тимошенко удалось решить ряд вопросов, в соответствии с рекомендациями Фонда, при помощи постановлений Кабмина, то теперь позиция правительства в переговорах с МВФ значительно ослабляется. Сегодня все основные организации и страны, с которыми Украина ведет переговоры - МВФ, ЕБРР, ЕС и США, высказывают свое неудовольствие решением КС. Естественно, это усложняет переговоры Украины по получению кредитов. Хотя, в принципе, между переговорами Украины по кредитам и надбавкой к таможенной пошлине связи нет, но решение КС создает негативный фон для их успешного проведения», - убежден эксперт.

Он считает принятие 13% надбавки популистской мерой, которая загонит в угол любое правительство. «Принимаются заведомо неверные решения. Которые затем мы сами не можем отменить. В результате у нас возникают проблемы с торговыми партнерами и ВТО, а бюджет надувается различными социальными обещаниями, которые невозможно выполнить даже в хорошие времена», - добавил И.Бураковский.

Конечно, не обошлось тут и без чисто политической составляющей. По словам эксперта, сегодня в Украине фактически началась президентская избирательная кампания и уникальность ситуации заключается в том, что в составе парламента можно назвать, как минимум, пять участников президентской гонки. «В частности, это Литвин, Яценюк, Богословская, Янукович, наверняка будет идти в президенты Симоненко, высказывался по поводу своих президентских амбиций господин Тарасюк. Понятно, что правительство в этой ситуации является абсолютно незащищенным, так как логика парламентариев будет полностью противоречить логике Кабмина», - отметил И.Бураковский, добавив, что «это пример отсутствия консолидации элиты в момент кризиса, когда мы понимаем, что необходимо предпринять ряд действий для получения денег МВФ, сделать бюджет более реалистичным. Но у нас это не происходит. Если ранее была очень политизирована борьба с инфляцией, то сегодня политические силы начинают точно так же рассматривать кризис».

Эксперт высказал сомнение, что до конца текущей сессии (10 июля) ВР успеет отменить закон о 13% надбавке к таможенной пошлине. «Таким образом, можно говорить о том, что государство Украина отказывается от выполнения тех обязательств, которые она приняла на себя, вступая в ВТО. Сохранение надбавки к таможенной пошлине делает абсолютно реальным применение в отношении товаров, которые еще экспортируются из Украины, контрмер. Понятно, что никто не будет противодействовать только лишь украинским автомобилям и холодильникам. Мы должны понимать, что сами предоставили нашим партнерам выбрать в качестве жертвы любой сегмент украинского экспорта», - заключил И.Бураковский.

Раде осталось работать ровно 7 дней до каникулов, конечно, если депутатам сильно захочется, они успеют принять необходимый закон и отменить пресловутые 13%. Но чтобы захотелось, нужен стимул, который на кануне выборов не очень-то и просматривается. Ну, кому спрашивается нужно облегчать жизнь Кабмину, кроме собственно фракции БЮТ. С другой стороны, и в Партии регионов найдется немало крупных экспортеров, в первую очередь, металлургов, которым и так не сладко, а в случае применения против украинского металлопроката запретительных мер со стороны членов ВТО станет совсем туго. А то, что захотев нас «наказать», могут ударить по одной из основных статей украинского экспорта – металлопрокату и продукции химпрома, сомневаться не приходится. И тот факт, что 13-процентной надбавке осталось работать всего-то до сентября этого года, не должен никого успокаивать, инициировать введение дополнительных пошлин против наших товаров успеют. Так что, глядишь и найдется кому организовать депутатов.

По большому счету, тут дело не в Кабмине и даже не в траншах МВФ, лично мне абсолютно не улыбается перспектива резкого подорожания практически всех импортных товаров, на многие из них и так уже денег не хватает, а альтернативы им пока не предвидится…

Антон Лосев (УНИАН)