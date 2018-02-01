Фирташ пытается монополизировать рынок серной кислоты в Украине - СМИ

Журналисты утверждают, что результатом монополизации рынка кислоты будет несправедливое ценообразование.

Одиозный олигарх Дмитрий Фирташ намерен монополизировать рынок серной кислоты в Украине под видом заботы об украинском производителе.

Об этом пишет издание "Деловая Столица" в своем материале "Кислотные многоходовки Фирташа". Как сообщает издание, данные действия являются уже "обкатанной" схемой для установления монопольного положения олигарха в различных сферах, пишет 24 канал.

Иностранных поставщиков серной кислоты по плану Фирташа "отсеивают" с помощью специальных пошлин на ее импорт в Украину. Расследование по установлению данных пошлин инициировано, в том числе, "Сумыхимпром", которое ассоциируют с Фирташем, указывает издание,

"Данный сценарий не новый для Фирташа – в 2016 году за ним было сыграно введение антидемпинговых пошлин на карбамид и карбамидно-аммиачную смесь (КАС) происхождением из РФ", – пишет издание.

Журналисты утверждают, что результатом монополизации рынка кислоты будет несправедливое ценообразование, которое ляжет на плечи украинских потребителей – в основном промышленников.

Однако, такие меры не защитят, а наоборот создадут проблемы отечественным промышленникам.

"Если у Фирташа все получится, все промышленные предприятия, которые являются потребителями данного вида продукции, будут вынуждены покупать его, в частности в "Сумыхимпроме" по существенно завышенным ценам. Учитывая то, что "Сумыхимпром" занимает на украинском рынке очень существенную долю (совместно с Восточным ГОК доля достигает 70% от всеукраинского производства), о прозрачном и справедливом ценообразовании на данный товар говорить не придется", – сообщает СМИ.

Также журналисты отмечают, что в связи с данной инициативой в Украине возможен острый дефицит серной кислоты.

"Кроме закупочных цен, опасения вызывает недостаточное предложение украинской продукции – объем произведенной в Украине серной кислоты не покрывает существующей потребности, дефицит составляет около 30%, который до сегодняшнего дня покрывали зарубежные производители", – пишут журналисты.

Как сообщалось ранее, США обвиняют Фирташа в том, что он с помощью взяток на общую сумму в 18,5 миллиона долларов хотел получить разрешения на добычу титана в Индии. Американские следователи нашли у него больше сотни оффшорных компаний. За это все Фирташу грозит до 50 лет тюрьмы и конфискация всех активов. Решение об экстрадиции в настоящее время зависит от министра юстиции Австрии – он может позволить или не позволить выезд. Против бизнесмена есть еще одно дело – ордер на арест Фирташа выдала Испания. Там его подозревают в отмывании денег и участии в организованной преступной группировке.