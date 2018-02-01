Украина стала членом конвенции ПанЕвроМед, что поможет увеличить экспорт в Евросоюз

Доля украинского экспорта в страны-участницы конвенции уже составляет 58,9%, или 23,3 млрд долл. по итогам января-ноября 2017 года.

Украина с 1 февраля стала полноправным членом Конвенции о пан-евро-средиземноморских преференциальных правилах определения происхождения товаров (ПанЕвроМед), которая позволяет маркировать товары, произведенные из европейского сырья в Украине, как товары, произведенные в Евросоюзе.

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Об этом сообщила торговый представитель Украины Наталья Микольская на своей странице в Facebook.

«Сегодня Украина получила полноправное членство в Региональной конвенции о пан-евро-средиземноморских преференциальных правилах происхождения», - сообщила она.

По словам Микольской, доля украинского экспорта в страны-участницы конвенции уже составляет 58,9%, или 23,3 млрд долл. по итогам января-ноября 2017 года.

«Следующий шаг - имплементация Конвенции. Это диверсифицирует наш экспорт как с точки зрения географии, так и с точки зрения корзины товаров, - увеличится объем поставок на рынок ЕС», - отметила торгпред.

Как сообщал УНИАН, Верховная Рада 8 ноября приняла закон о присоединении к Региональной конвенции о пан-евро-средиземноморских преференциальных правилах определения происхождения товаров.

Украина в соответствии с Соглашением об ассоциации с ЕС направила заявку на присоединение к конвенции в 2016 году.

Страны-участницы конвенции в рамках соглашений о свободной торговле используют идентичные преференциальные правила происхождения товаров на основе диагональной кумуляции: товары, получившие статус происхождения в одной из стран, можно использовать в производственных процессах в любой из других стран без потери ими статуса происхождения.

Участниками конвенции являются 24 страны, среди которых страны ЕС и ЕАСТ (Европейская ассоциация свободной торговли), Турция, Албания, Македония, Иордания, Черногория, Сербия, Фарерские острова, Марокко, Алжир, Тунис, Палестина, Босния и Герцеговина, Египет, Израиль, Молдова и Грузия. Украина имеет соглашения о свободной торговле с шестью договорными сторонами конвенции - ЕС, ЕАСТ, Черногория, Македония, Молдова и Грузия. Переговоры о создании ЗСТ ведутся и еще с двумя участниками конвенции - Израилем и Турцией.