Эксперт рассказал, чем Украине грозит монополистская схема Фирташа с серной кислотой

Схема Фирташа повлечет за собой резкое необоснованное подорожание сырья вследствие монополизации отраслевого рынка.

Если компании "Сумыхимпром", подконтрольной олигарху Дмитрию Фирташу, удастся добиться введения специальных пошлин для импортеров серной кислоты, то это обернется для Украины серьезным экономическим ущербом. Ведь данный шаг повлечет за собой резкое необоснованное подорожание сырья вследствие монополизации отраслевого рынка.

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Такое мнение озвучил президент Объединения предприятий "Укрметаллургпром" Александр Каленков в эксклюзивном комментарии "Обозревателю".

"Я в курсе этой аферы и считаю, что это абсолютно безосновательно. Мы надеемся, что Министерство экономического развития и торговли прислушается к нам и не будет вводить эти меры", - заявил он.

По его словам, ситуация с производством серной кислоты в Украине основательно ухудшилась после начала войны на Донбассе и аннексии Крыма, в результате которых Украина потеряла два мощнейших производства - "Крымский титан" и Константиновский химический завод (на них приходилось порядка 50% произведенного сырья). Однако даже без учета этих факторов, подчеркивает эксперт, Украине все равно бы пришлось импортировать сырье. Каленков назвал два ключевых фактора, влияющих на рыночную конъюнктуру.

Во-первых, это связанно с качеством. Эксперт пояснил, что украинское сырье для производства серной кислоты не всегда соответствует абсолютно всем нормам, ведь в нем есть разные примеси. Следовательно, если бы производители использовали исключительно его, существенно бы выросло количество вредных выбросов, что повлекло бы за собой возникновение серьезных экологических проблем.

Во-вторых, в Украине наблюдается жесткая нехватка цистерн для перевозок в данной отрасли химпрома.

Все это, подчеркивает Каленков, доказывает тот факт, что страна просто не может полностью отказаться от импорта серной кислоты, ведь это абсолютно нецелесообразно.

"Соответственно, импорт все равно останется, а цены вырастут (в случае обложения импортеров спецпошлиной. - Ред.). Кроме того, еще больше упадет производство стали, которое в тоннаже уже и так снизилось на 12%. Получается нерыночный такой перекос", - убежден президент Объединения предприятий "Укрметаллургпром".

На вопрос о вероятности монополизации рынка компанией "Сумыхимпром" в случае реализации ее плана Каленков также ответил утвердительно.

"Да, конечно, я считаю, что это тоже кейс для Антимонопольного комитета. И надеюсь, что МЭРТ не пойдет на это", - подытожил он.