Эксперт рассказал, чем Украине грозит монополистская схема Фирташа с серной кислотой

11:18, 02 февраля 2018
Промышленность
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Фото УНИАН

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Такое мнение озвучил президент Объединения предприятий "Укрметаллургпром" Александр Каленков в эксклюзивном комментарии "Обозревателю".

"Я в курсе этой аферы и считаю, что это абсолютно безосновательно. Мы надеемся, что Министерство экономического развития и торговли прислушается к нам и не будет вводить эти меры", - заявил он.

По его словам, ситуация с производством серной кислоты в Украине основательно ухудшилась после начала войны на Донбассе и аннексии Крыма, в результате которых Украина потеряла два мощнейших производства - "Крымский титан" и Константиновский химический завод (на них приходилось порядка 50% произведенного сырья). Однако даже без учета этих факторов, подчеркивает эксперт, Украине все равно бы пришлось импортировать сырье. Каленков назвал два ключевых фактора, влияющих на рыночную конъюнктуру.

Во-первых, это связанно с качеством. Эксперт пояснил, что украинское сырье для производства серной кислоты не всегда соответствует абсолютно всем нормам, ведь в нем есть разные примеси. Следовательно, если бы производители использовали исключительно его, существенно бы выросло количество вредных выбросов, что повлекло бы за собой возникновение серьезных экологических проблем.

Во-вторых, в Украине наблюдается жесткая нехватка цистерн для перевозок в данной отрасли химпрома.

Все это, подчеркивает Каленков, доказывает тот факт, что страна просто не может полностью отказаться от импорта серной кислоты, ведь это абсолютно нецелесообразно.

"Соответственно, импорт все равно останется, а цены вырастут (в случае обложения импортеров спецпошлиной. - Ред.). Кроме того, еще больше упадет производство стали, которое в тоннаже уже и так снизилось на 12%. Получается нерыночный такой перекос", - убежден президент Объединения предприятий "Укрметаллургпром".

На вопрос о вероятности монополизации рынка компанией "Сумыхимпром" в случае реализации ее плана Каленков также ответил утвердительно.

"Да, конечно, я считаю, что это тоже кейс для Антимонопольного комитета. И надеюсь, что МЭРТ не пойдет на это", - подытожил он.

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