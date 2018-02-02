Россия "отжала" у Порошенко завод в оккупированном Крыму

Оккупанты включили предприятие в сводный реестр организаций оборонно-промышленного комплекса России.

Правительство России перевел в федеральную собственность "национализирован" Севастопольский морской завод имени Орджоникидзе, который принадлежит президенту Петру Порошенко, сообщает Украинская правда со ссылкой на официальное распоряжение, что было опубликовано на сайте российского правительства.

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"Утверждено решение о передаче "Севастопольского морского завода им. Орджоникидзе" из собственности города Севастополя в федеральную собственность с определением ведомственной принадлежности Минпромторга России", - говорится в распоряжении.

"Завод выполняет работы и предоставляет услуги для обеспечения обороноспособности страны, в том числе является соисполнителем государственных контрактов по ремонту кораблей и судов ВМФ, а также производства и ремонта гражданской морской техники", - отмечается в сообщении.

Согласно сообщению, оккупанты включили предприятие в сводный реестр организаций оборонно-промышленного комплекса России.

"Принятое решение ускорит интеграцию завода в российский оборонно-промышленный комплекс, обеспечит полноценную загрузку производственных мощностей", - говорится в распоряжении.

Как известно, оккупационная власть Севастополя в феврале 2015 года приняла решение о так называемой "национализации" Севастопольского морского завода.

В 2010 году фонд Prime Assets Management, управляющий активами концерна "Укрпроминвест" Петра Порошенко, выкупил 60% акций Севастопольского морского завода у кипрской компании Malter Enterprises Limited, подконтрольной российскому бизнесмену Константину Григоришину.

Севморзавод специализируется на кораблестроении и ремонте судов. Предприятие расположено на двух производственных площадках общей площадью 53 гектара.