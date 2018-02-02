"Черноморнефтегаз" после аннексии Крыма разрабатывает только одно месторождение: компания отчиталась о добыче

После аннексии Крыма компания добывает газ только на одном месторождении и обеспечивает газом город Геническ Херсонской области.

Государственная газодобывающая компания "Черноморнефтегаз", входящая в состав национального нефтегазового холдинга "Нафтогаз Украины", в 2017 году добыла 10,5 миллиона кубометров природного газа, что практически равно объему голубого топлива, добытого компанией в 2016 году. Об этом сообщает пресс-служба "Нафтогаза".

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"ПАО "ГАО "Черноморнефтегаз" в 2017 году добыло 10,5 миллиона кубометров газа, что соответствует уровню 2016 года (10,4 миллиона кубометров)", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что на сегодня "Черноморнефтегаз" разрабатывает одно месторождение – "Стрелковое", которое расположено в Херсонской области. Добытый газ направляется на обеспечение нужд города Геническа.

Как сообщал УНИАН, весной 2014 года Россия осуществила аннексию Крыма и незаконный захват расположенных там активов, включая газодобывающее оборудование "Черноморнефтегаза". В результате аннексии компания потеряла 2 миллиарда кубометров ежегодной добычи природного газа.

До аннексии компания добывала углеводороды на 18 месторождениях, использовала 4 самоподъемные буровые установки, 24 плавсредства, а также газотранспортную систему, которая включала более 1196 километров магистральных газопроводов, в том числе 286 километров морских, и другие активы.