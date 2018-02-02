Серийный выпуск новых украинских ракет начнется через 2-3 года - эксперт

Ракетный комплекс будет прежде всего использоваться для оснащения береговых войск.

Новая отечественная крылатая ракета наземного базирования "Нептун", способная точно поражать наземные и морские цели, в течение 2-3 лет будет доведена до серийного производства, после чего сможет поступить на вооружение украинской армии, сообщил директор информационно-консалтинговой компании Defense Express Сергей Згурец в ходе пресс-конференции.

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"Я думаю, что в течение как минимум 2-3 лет этот комплекс будет доведен до серийного производства. Он будет прежде всего использоваться для оснащения береговых войск", - сказал Згурец.

Он отметил, что Киевское конструкторское бюро "Луч" в сжатые сроки и при ограниченном финансировании в сотрудничестве с другими государственными и частными предприятиями ОПК Украины смогло создать полностью украинскую разработку новой ракетной техники, которая на прошлой неделе успешно прошла первые летные испытания. При этом в стране все еще отсутствует соответствующий испытательный полигон, из-за чего запуск в серийное производство ракеты может замедлиться.

"Чего действительно не хватает, так это испытательного полигона со всей телеметрией, со всеми средствами контроля полета ракеты на разных участках. Потому что без эффективных измерительных систем мы будем вынуждены делать больше ошибок, чем при наличии такого полигона", - отметил эксперт.

Как сообщал УНИАН, 30 января 2018 года в Украине успешно состоялись первые летные испытания новой украинской крылатой ракеты наземного базирования "Нептун".

Справка УНИАН. Государственное конструкторское бюро "Луч" специализируется на производстве высокоточного вооружения и боеприпасов, в частности, предприятие производит противотанковые комплексы "Стугна", "Корсар", а также противотанковые управляемые ракеты Falarick и "Комбат".