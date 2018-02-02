Гройсман посетил текстильное предприятие и пообещал повышение зарплат в легкой промышленности (фото)

По словам премьер-министра, зарплата работников легкой индустрии на 30% ниже средней зарплаты в других отраслях промышленности.

Работники легкой индустрии получают зарплату на 30% ниже, чем работники других видов промышленности. Об этом сообщил премьер-министр Владимир Гройсман в ходе совещания с директорами предприятий легкой промышленности.

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«В легкой промышленности работает 80 тысяч человек. Средняя зарплата работников легкой индустрии составляет 70% зарплаты по промышленности, то есть на 30% ниже», - сказал премьер.

Он отметил, что основную массу сотрудников легкой промышленности составляют женщины.

"Много ручного труда, это говорит о том, что у нас женщины дискриминированы по оплате труда. Я думаю, что надо думать над тем, как повысить зарплату в легкой промышленности до конца года на 30%, чтобы убрать эту дискриминацию в оплате труда украинских женщин. Этот вопрос для всех нас, и он может быть решен", - сказал Гройсман.

Он отметил, что те планы, о которых ему сообщили руководители предприятий, говорят о том, что вопрос оплаты труда в приоритете.

Также Гройсман пообещал на ближайшем заседании правительства представить порядок оформления рассрочки выплаты налога на добавленную стоимость при импорте оборудования.

«На ближайшем заседании мы представим порядок оформления рассрочки НДС при импорте оборудования», - сказал он.

Он отметил, что эта норма уже зафиксирована в законодательстве, и как только будет расписан порядок возмещения НДС, механизм заработает.

«Нам нужна техническая модернизация… Мы рассчитываем, что будет модернизация, техническое оснащение, и наша продукция будет завоевывать как внутренний рынок, так и внешний», - отметил премьер.

Как сообщал УНИАН, Кабинет министров Украины в рамках политики роста экономики и социальных стандартов ставит задачу обеспечить в 2018 году увеличение средней заработной платы в Украине до 10 тыс. грн с нынешних 7400 грн.