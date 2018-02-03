Создание нового украинского зенитно-ракетного комплекса может занять 7-8 лет - эксперты

Создание нового отечественного зенитно-ракетного комплекса (ЗРК) с целью обновления устаревшего вооружения может занять 7-8 лет при условии поддержки со стороны государства, сообщил директор информационно-консалтинговой компании Defense Express Сергей Згурец в ходе пресс-конференции.

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«ы, которое может дать отдачу через 7-8 лет в лучшСоздание нового зенитно-ракетного комплекса – это очень сложное направление работем случае, при реальном внимании к этому проекту со стороны государства. Если такой поддержки не будет, тогда все проекты по созданию ЗРК будут очень размытыми во времени», - сказал Згурец.

Он сообщил, что сегодня существуют две концепции создания нового ЗРК в Украине - от Киевского конструкторского бюро «Луч» и конструкторского бюро «Южное» (Днепр).

«Министерство обороны выбрало стратегию оценки двух этих предложений, и сейчас эти предложения обсуждаются и оцениваются в военной среде», - отметил эксперт, добавив, что государству в ближайшее время стоит продолжить восстановление и поддержание боевого состояния существующего вооружения, так как создание нового ЗРК очень дорогостоящие мероприятие.

«Создание нового зенитно-ракетного комплекса – это очень затратное направление. Учитывая особенности нынешнего периода, я буду все-таки полностью поддерживать меры, касающиеся повышения боеспособности существующих комплексов в сегодняшнем формате», - отметил Згурец.

Как сообщал УНИАН, Министерство обороны Украины в 2018 году намерено увеличить расходы на закупку вооружения и военной техники на 34% - до 18,1 млрд грн, что соответствует не менее 20% общего бюджета ведомства.

Государственный бюджет Украины на 2018 год предусматривает 86 млрд грн для Министерства обороны. При этом суммарные оборонные затраты Украины составляют около 5% ВВП.