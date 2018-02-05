"Укргазвыдобування" в январе увеличила добычу газа на 3,3%

За первый месяц 2018 года компания добыла более 1,3 миллиарда кубометров газа.

Крупнейшая в Украине газодобывающая компания "Укргазвыдобування" в январе текущего года увеличила добычу природного газа на 3,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года до 1,303 миллиарда кубометров, сообщает пресс-служба компании.

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"Укргазвыдобування" в январе 2018 года увеличило добычу природного газа по сравнению с январем 2017 года на 3,3% - до 1,303 миллиарда кубометров", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, по итогам 2017 года "Укргазвыдобування" увеличила добычу природного газа на 4,8% - до 15,3 миллиарда кубометров и сегодня выполняет государственную программу по наращиванию ежегодной добычи до 20 миллиардов кубометров к 2020 году (Стратегию "20/20"). В 2018 году компания планирует добыть 15,9 миллиарда кубометров газа.

Справка УНИАН. "Укргазвыдобування" – крупнейшая газодобывающая компания Украины. В состав компании входят 4 газопромышленных управления: "Шебелинкагазвыдобування", "Полтавагазвыдобування", "Харьковгазвыдобування" и "Львовгазвыдобування". 100% акций компании принадлежат НАК "Нафтогаз Украины".