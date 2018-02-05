ЗАЗ обещает украинцам альтернативу Lanos, но через два года
Крупнейший украинский производитель легковых автомобилей Запорожский автомобилестроительный завод (ЗАЗ) рассматривает возможность серийного производства нового автомобиля, который станет альтернативой Lanos.
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Об этом рассказал владелец корпорации «УкрАвто» Тариэл Васадзе в интервью Liga.net.
"Lanos еще мог бы жить - это было хорошее авто по соотношению цена/качество. Но принято решение прекратить производство. Ведем переговоры, чтобы поставить на его место более модернизированную машину. Однако она появится не ранее, чем через два года", - сообщил Васадзе.
По его словам, экономически целесообразный объем производства – минимум 50 тыс. автомобилей в год. "А это возможно, когда внутренний рынок достигнет размера не менее чем 300 тыс. новых легковых автомобилей", - сказал Васадзе.
Как сообщал УНИАН, ЗАЗ остановил производство автомобилей модели Lanos и планирует сконцентрироваться на выпуске коммерческой техники.
"Мы приостановили производство автомобилей модели Lanos. Причиной этого решения стала экономическая ситуация в стране и снижение спроса на машины. Также повлияла проблема ввоза дешевых подержанных машин в обход растаможки", - сообщили в пресс-службе.
Отмечается, что на данный момент компания сконцентрируется на выпуске коммерческой техники.
Справка УНИАН. Запорожский автомобилестроительный завод (ЗАЗ, Запорожье) - крупнейшее автомобилестроительное предприятие Украины с полномасштабным производством автомобилей, комплектующих, штамповкой, сваркой, окраской, сборкой. Предприятие входит в корпорацию "УкрАвто".
Корпорация "УкрАвто" является генеральным импортером и официальным дилером более 20 автомобильных брендов, владеет полным циклом собственного производства. Корпорация является владельцем контрольного пакета акций ЗАО "ЗАЗ". В структуру корпорации входит более 400 автосервисных предприятий во всех областях Украины.