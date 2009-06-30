Dell разрабатывает устройство для просмотра веб-страниц

Dell Inc, второй по величине в мире производитель персональных компьютеров, в настоящее время разрабатывает карманное устройство для просмотра веб-страниц, сообщает Wall Street Journal со ссылкой на источники, знакомые с планами компании, сообщает k2kapital..

Новый гаджет будет работать на базе операционной системы Google Android и мобильного процессора ARM. По размерам он будет существенно больше iPhone и будет походить на планшетный нетбук. Устройство не поддерживает стандартные функции телефона. Dell может начать продавать устройство уже в этом году, однако полной ясности в этом вопросе пока нет.

Разработка является для Dell пробой сил в новом сегменте продуктов, получивших обозначение MID - мобильные устройства с интернет-подключением. Эти устройства призваны заполнить промежуток между мобильными телефонами и нетбуками.

Ранее неоднократно сообщалось о разработке компанией Dell смартфонов. В марте текущего года глава Dell Майкл Делл (Michael Dell) подтвердил эту информацию.