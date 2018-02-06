Детенизация рынка лома устранит коррупцию и обеспечит промышленный рост – эксперт

По мнению эксперта, сейчас рынок лома излишне зарегулирован, что создает возможности для коррупции, которая искажает рынок и приводит к падению ломосбора в Украине.

Законопроект №7497 "О детенизации рынка металлургического сырья" позволит не только устранить коррупцию на низовом уровне в отрасли, но и обеспечит промышленный рост в Украине. Такое мнение в эфире телеканала 112 высказал президент Объединения предприятий "Укрметаллургпром" Александр Каленков.

Читайте такжеИз-за дефицита вагонов Украина в 2016 году не выплавила 3 миллиона тонн стали - СМИ

"Мы совместно с ломозаготовителями зарегистрировали законопроект, который позволит навести порядок в отрасли. Это один из 35 законопроектов, которые премьер-министр Владимир Гройсман назвал в числе тех, которые позволят увеличить промышленное производство в стране", - сказал эксперт.

По его словам, данная законодательная инициатива заберет излишние полномочия у низового уровня чиновников, например, милиционеров, которые занимались откровенными поборами с заготовки лома.

"Это даст возможность предприятиям легально заготавливать сырье. Только один законопроект может дать дополнительные тонны стали и обеспечит несколько процентов роста промпроизводства в Украине", - отметил А.Каленков.

По мнению эксперта, сейчас рынок лома излишне зарегулирован, что создает возможности для коррупции, которая искажает рынок и приводит к падению ломосбора в Украине.

"Излишняя регуляция - это не дополнительный контроль. Когда контролирующий орган или милиционер берет взятки, то ему все равно, что несут на ломозаготовки: люки, провода и т.д. Поэтому когда мы говорим о дерегуляции, то это увеличение контроля за заготовителями лома", - подчеркнул глава "Укрметаллургпрома".

Как сообщалось ранее, законопроект №7497 предусматривает 5 основных новшеств, которые позволят увеличить поступления в бюджет от ломозаготовки в 20 раз.