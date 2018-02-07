ЗАЗ под угрозой банкротства - СМИ

Финансовая ситуация на предприятии – драматическая – подтверждает владелец корпорации "УкрАвто" Тариэл Васадзе.

Запорожскому автозаводу (ПАТ «ЗАЗ») может грозить банкротство уже в ближайшее время.

К такому выводу пришла информационно-аналитическая группа AUTO-Consulting по итогам анализа показателей продаж и производства на предприятии.

Финансовая ситуация на предприятии – драматическая – подтверждает владелец корпорации "УкрАвто" Тариэл Васадзе.

В самом удачном для себя 2007 году ЗАЗ выпустил 280 тыс. автомобилей. Спад производства начался с 2009 года, когда в Запорожье сократили объемы выпуска автомобилей с 257,6 тыс. авто в 2008 году, до 46,1 тыс. Бренд ЗАЗ в этот период был №3 на украинском рынке с долей около 5,8% всех продаж. Причина падения продаж – финансовый кризис 2008 года и вступление Украины в ВТО с резким понижением ввозных пошлин в середине года.

Следующим ударом по ЗАЗ стала девальвация гривны 2014 – 2015 года и 4-кратное сокращение объемов продаж на украинском авторынке. ЗАЗ за 2014 и 2015 год выпустил 13,1 тыс. и 3,9 тыс. автомобилей соответственно, что для предприятия мощностью 150 тыс. авто в год уже означало многомиллионные убытки. Положение бренда ЗАЗ на украинском рынке также стало критическим. По итогам 2014 года ЗАЗ смог реализовать в Украине 7,5 тыс. авто, а в 2015-м и вовсе 2,9 тыс. штук. Поставки на экспорт, которые могли бы как-то спасти ситуацию, также оказались заблокированными. ЗАЗ держало на плаву только постоянное субсидирование со стороны управляющей компании «УкрАвто» (г. Киев).

В следующие два года спад продаж на ПАТ «ЗАЗ» продолжился. В 2016 году «ЗАЗ» выпускает рекордно низкое количество автомобилей – всего 526 штук. В 2017 году с конвейера сошло 1674 единицы, но это по-прежнему лишь около 1% проектной мощности предприятия.

Оказавшись зажатым на внутреннем рынке, ЗАЗ начал испытывать проблемы со сбытом автомобилей и в Украине. Неконтролируемый поток авто на «еврономерах», а также либерализация импорта подержанных авто по льготным акцизам, резко сократили сегмент продаж новых бюджетных авто на внутреннем рынке и обвалили продажи ЗАЗ Lanos и ЗАЗ Sens. Как следствие, в 2016 году ЗАЗ удалось продать в Украине 2,7 тыс. шт., а в 2017-м – лишь 1,7 тыс. автомобилей. При таких показателях производства, стоимость готового автомобиля очень высока, завод получил прямые убытки, продолжая обслуживать огромные кредитные обязательства.

В интервью LIGA.net Васадзе рассказал, что основные причины проблем ЗАЗа – снижение покупательной способности населения, девальвация национальной валюты, отсутствие поддержки автомобильной промышленности со стороны властей, неблагоприятный инвестиционный климатат: «В 2015 году в Украине всего продано 45 тыс. новых автомобилей – это уровень 1969 года.… Не исключаю, что в 2018 году завод не выпустит ни одного автомобиля… Ситуация на авторынке усугубляется узбекскими автомобилями, которые поставляются к нам с нарушением правил ВТО, и автомобилями на «еврономерах», которые ввозятся без уплаты налогов», – комментирует Васадзе.

По его мнению, финансовое положение ЗАЗ драматическое. В завод инвестировано $380 млн. На начало года долгов по заработной плате, долгов перед коммунальщиками, поставщиками и бюджетом – нет, а вот задолженность по банковским кредитам критическая – 3 млрд. грн. и $24 млн. Сейчас избежать банкротства помогает «УкрАвто», дотирующая остатки производства за счет прибыли своих автоимпортеров.

«Я бы с удовольствием даже уступил контрольный пакет, но беда в том, что в существующих условиях в эту отрасль никто из инвесторов не придет.… На предприятии работают живые люди, в завод вложены большие инвестиции... Я до последнего верю, что власть к нам прислушается и начнет вести здоровую регуляторную политику, создавать инвестиционный климат.… Ситуацию, например, спасли бы свободные экономические зоны, где промышленности предоставляются преференции по ряду налогов.… Ведь как бы высокопарно это ни звучало – если не будет промышленности, завтра и импорт некому будет покупать», – комментирует ситуацию на Запорожском автозаводе Васадзе.