Кабмин вводит рассрочку по уплате НДС при импорте оборудования
Кабинет министров утвердил механизм предоставления рассрочки по уплате налога на добавленную стоимость при импорте оборудования сроком на 24 месяца.
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Соответствующее решение было принято на заседании правительства в среду.
«Мы предлагаем стимулировать завоз современного оборудования для обновления основных фондов предприятий путем предоставления рассрочки для уплаты НДС на срок до 24 месяцев. Мы считаем, что это увеличит и производительность труда, и прибыльность, и позволит создать рабочие места», - отметил, представляя проект постановления, министр финансов Александр Данилюк.
Решение было принято с трехдневной доработкой по просьбе главы Государственной регуляторной службы Ксении Ляпиной, для того чтобы полностью отработать прозрачный механизм возмещения. При этом премьер-министр Владимир Гройсман пообещал подписать соответствующее постановление уже в пятницу.
Как сообщал УНИАН, в прошлом году президент Украины Петр Порошенко выступил с инициативой отмены пошлин и введения отсрочки на год при уплате налога на добавленную стоимость для бизнеса при ввозе оборудования.