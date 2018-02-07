Кабмин вводит рассрочку по уплате НДС при импорте оборудования

По словам министра финансов, принятый механизм увеличит и производительность труда, и прибыльность, и позволит создать рабочие места.

Кабинет министров утвердил механизм предоставления рассрочки по уплате налога на добавленную стоимость при импорте оборудования сроком на 24 месяца.

Читайте такжеГройсман посетил текстильное предприятие и пообещал повышение зарплат в легкой промышленности (фото)

Соответствующее решение было принято на заседании правительства в среду.

«Мы предлагаем стимулировать завоз современного оборудования для обновления основных фондов предприятий путем предоставления рассрочки для уплаты НДС на срок до 24 месяцев. Мы считаем, что это увеличит и производительность труда, и прибыльность, и позволит создать рабочие места», - отметил, представляя проект постановления, министр финансов Александр Данилюк.

Решение было принято с трехдневной доработкой по просьбе главы Государственной регуляторной службы Ксении Ляпиной, для того чтобы полностью отработать прозрачный механизм возмещения. При этом премьер-министр Владимир Гройсман пообещал подписать соответствующее постановление уже в пятницу.

Как сообщал УНИАН, в прошлом году президент Украины Петр Порошенко выступил с инициативой отмены пошлин и введения отсрочки на год при уплате налога на добавленную стоимость для бизнеса при ввозе оборудования.