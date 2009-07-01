Предприятия Японии стали позитивнее оценивать экономику страны

Уровень оценки японскими предприятиями экономической ситуации в стране во втором квартале вырос впервые за два с половиной года на 10 пунктов, однако он продолжает оставаться в минусовой зоне - минус 48. Такие данные содержатся в "Исследовании краткосрочного экономического обзора предприятий" за второй квартал, который в среду обнародовал Банк Японии - центральный банк страны, сообщает РИА Новости..

Банк Японии проводит ежеквартально краткосрочный экономический обзор, который учитывает оценку предприятиями экономической конъюнктуры страны и планы капиталовложений в новое оборудование. Выведение индекса оценки производится вычетом из положительно оценивших конъюнктуру предприятий тех, кто придерживается отрицательного взгляда на экономическое положение.

Увеличение уровня оценки на 10 пунктов произошло впервые с декабря 2006 года, однако индекс продолжает оставаться в минусовой зоне уже четвертый квартал подряд.

В основном улучшение показателя произошло за счет восстановления производства после резкого спада из-за мирового кризиса и завершения процесса разгрузки затоварившихся складов. В этой связи Банк Японии продолжает оценивать экономическое положение в стране как тяжелое.

Опрос Банка Японии, на основании которого составляется ежеквартальный обзор, проводился с 26 мая по 30 июня и охватил 10 тысяч 319 предприятий по всей стране.