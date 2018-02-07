Дополнительную сертификацию импортного оборудования с электродвигателем отменят - Гройсман

По словам премьера, если предприниматель ввозит в Украину, например, швейную машину "Зингер", которая сертифицирована во всем мире, ему все равно необходимо дополнительно сертифицировать ее в Украине.

Премьер-министр Владимир Гройсман анонсировал отмену устаревшей нормы относительно сертификации импортного оборудования с электрическими двигателями.

Читайте такжеУкраина увеличила экспорт продукции легкой промышленности на 10%

"В пятницу был на встрече с представителями легкой промышленности, и они говорят о том, что сегодня еще существуют нормы, при которых, если они ввозят оборудование с электродвигателем, то такое оборудование необходимо дополнительно сертифицировать в Украине. Это чисто взяточническая схема, которая полностью создает преграды для развития промышленности. Сегодня мы отменим эту норму", - сказал премьер в ходе заседания правительства в среду.

Он привел пример, что если предприниматель ввозит в Украину швейную машину "Зингер", которая сертифицирована во всем мире, ему все равно необходимо дополнительно сертифицировать ее в Украине.

Как сообщал УНИАН, Кабинет министров утвердил механизм предоставления рассрочки по уплате налога на добавленную стоимость при импорте оборудования сроком на 24 месяца.