В Украине запускают черные схемы на рынке серной кислоты, прикрываясь заботой о производителе - СМИ

По информации СМИ, иностранных поставщиков серной кислоты «отсеют» с помощью введения специальных пошлин на ее импорт в Украину.

Государственные предприятия Восточный горно-обогатительный комбинат и «Сумыхимпром» занялись переделом рынка серной кислоты в свою пользу. Менеджеры этих заводов, которые являются ставленниками опальных олигархов Николая Мартыненко и Дмитрия Фирташа, решили руками Минэкономразвития монополизировать рынок, вытеснив конкурентов-импортеров

Об этом пишет бизнес-портал UAprom в статье «Кислотный ожог экономики».

По информации издания, иностранных поставщиков серной кислоты «отсеют» с помощью введения специальных пошлин на ее импорт в Украину. Таким образом, потребители вынуждены будут закупать серную кислоту украинского производства.

Между тем, как выяснили журналисты, выгоды государству от монополии на рынке серной кислоты не будет, поскольку вся прибыль от поднятия цен на сырье осядет на фирмах - «прокладках» опальных олигархов.

«Эти государственные заводы, как правило, не реализуют товар напрямую, а через посредников, так называемые фирмы-прокладки. Например, ООО «Торгсервис» – эксклюзивный поставщик серной кислоты, производства ВостГОК. Что касается «Сумыхимпром», то у нее такую функцию выполняет КП «Промремонт», - отмечает издание.

«Очевидно, что вся маржа оседает как раз в этих посреднических компаниях, а непосредственные производители едва сводят концы с концами. Даже введение 100% пошлин ситуацию принципиально не решит – все деньги уйдут в те же посреднические компании. В такой ситуации о модернизации отечественных производителей речь даже не идет - предприятия работают на износ. Показательна ситуация с Восточным ГОКом - только во 2 полугодии 2017 года этот завод останавливался 4 раза, что едва не спровоцировало экологическую катастрофу», - пишут авторы материала.

Как сообщалось ранее, возможен острый дефицит данного сырья, поскольку объем производимой в Украине серной кислоты не покрывает существующей потребности, дефицит достигает порядка 30%, который вплоть до сегодняшнего дня покрывали зарубежные производители.