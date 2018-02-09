Промпродукция в Украине подорожала на 22%

19:20, 09 февраля 2018
Промышленность
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REUTERS

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Как сообщается на сайте Государственной службы статистики Украины, по сравнению с предыдущим месяцем – декабрем 2017 года - рост цен производителей промпродукции составил 4,4%.

В сообщении отмечается, что данные приводятся без учета оккупированного Крыма и Севастополя, а также части зоны проведения антитеррористической операции.

Как сообщал УНИАН, цены производителей промпродукции в Украине в декабре 2017 года в годовом выражении выросли на 35,7%.

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Теги: #промпродукция