Промпродукция в Украине подорожала на 22%

По сравнению с предыдущим месяцем рост цен составил 4,4%.

Цены производителей промышленной продукции в Украине в январе 2018 года в годовом выражении, к январю 2017 года, выросли на 22%.

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Как сообщается на сайте Государственной службы статистики Украины, по сравнению с предыдущим месяцем – декабрем 2017 года - рост цен производителей промпродукции составил 4,4%.

В сообщении отмечается, что данные приводятся без учета оккупированного Крыма и Севастополя, а также части зоны проведения антитеррористической операции.

Как сообщал УНИАН, цены производителей промпродукции в Украине в декабре 2017 года в годовом выражении выросли на 35,7%.