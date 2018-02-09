Промпродукция в Украине подорожала на 22%
19:20, 09 февраля 2018Промышленность
492 0
По сравнению с предыдущим месяцем рост цен составил 4,4%.
Иллюстрация REUTERS
Цены производителей промышленной продукции в Украине в январе 2018 года в годовом выражении, к январю 2017 года, выросли на 22%.
Читайте такжеУкраина опустилась в мировом рейтинге производителей стали (инфографика)
Как сообщается на сайте Государственной службы статистики Украины, по сравнению с предыдущим месяцем – декабрем 2017 года - рост цен производителей промпродукции составил 4,4%.
В сообщении отмечается, что данные приводятся без учета оккупированного Крыма и Севастополя, а также части зоны проведения антитеррористической операции.
Как сообщал УНИАН, цены производителей промпродукции в Украине в декабре 2017 года в годовом выражении выросли на 35,7%.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter