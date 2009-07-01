АвтоКрАЗ вводит новую систему обозначений

Холдинговая компания «АвтоКрАЗ» (г. Кременчуг. Полтавская обл.) вводит новую систему обозначений на новые модели автомобилей.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам сообщил генеральный директор холдинга Сергей САЗОНОВ.

По его словам, новая система обозначений на модели автомобилей КрАЗ более содержательна, чем старая, введенная в 1996 году.

«По новой системе, например КрАЗ КрАЗН18.0 ЕХ означает, что 18 - грузоподъемность в тоннах; 0 – модификация; Е - наличие односкатной ошиновки (при отсутствии знака автомобиль с двускатной ошиновкой); Х - полный привод (при отсутствии знака автомобиль неполноприводный)»,- сообщили УНИАН в пресс-службе предприятия.

По их данным, все новые автомобили теперь будут маркироваться в соответствии с новой системой обозначений.

Справка УНИАН. Холдинговая компания «АвтоКрАЗ» выпускает 27 основных моделей и почти 150 модификаций и комплектаций крупнотоннажной автотехники.

В 2008 году «АвтоКрАЗ» уменьшил выпуск автомобилей на 13% или 572 автомобиля - до 3 634 автомобилей.

Холдинговая компания “АвтоКрАЗ” в 2008 году получила чистую прибыль в размере 66,117 млн. грн., что на 10,6% ниже аналогичного показателя 2007 года.