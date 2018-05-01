Чем живут, чего боятся и на что надеются украинские металлурги…

Одно из наиболее значимых мероприятий в жизни ГМК, ежегодно организуемых компаниями горно-металлургического комплекса, – «Металл-Форум Украина 2009» в этом году заметно отличалось от прошлогоднего как по количеству участников, так и темами их выступлениями. Участников было заметно меньше, а главной темой выступлений, увы,, был кризис. Эксперты призывали украинских металлургов «повернуться лицом» к внутреннему рынку, модернизировать производство и готовиться даже после кризиса к работе в условиях перепроизводства металлопродукции. Сами же металлурги в нынешних экономических условиях руководствуются исключительно ситуативным спросом на свою продукцию и предпочитают долгосрочным контрактам спотовый рынок. Сохраняя сдержанный оптимизм, участники форума говорили о том, что начало выхода из кризиса уже не за горами. Однако, конец лета не обещает нашим металлургам ничего хорошего - впереди муссоны в Юго-Восточной Азии и Рамадан на Ближнем Востоке…

Лучше худшего, или Вперед в 1999 год

Немного точных цифр о ситуации в отечественном ГМК. Как сообщил заместитель министра промышленной политики Сергей Грищенко, июньский пик производства стали в Украине составил 78 тыс. тонн в сутки. Это почти в 1,5 раза больше, чем минимальное производство в ноябре прошлого года (53,2 тыс. тонн стали в сутки). В то же время, по его словам, стабилизация производства на украинских металлургических предприятиях находится на относительно низком уровне, и при таких темпах работы ими может быть произведено 27,5 млн. тонн стали, что составит только 74% объема, который был выплавлен в Украине в 2008 году. Как отметил замминистра, показатели этого года по выплавке стали будут соответствовать 1999 году. «Тогда украинский ГМК только начинал выходить из кризиса», - подчеркнул С.Грищенко.

При этом, по его мнению, одной из основных проблем украинского ГМК в условиях кризиса является снижение продаж металлопроката на внутреннем рынке. «За первый квартал этого года мы отгрузили на внутренний рынок только 15% всего объема металлопродукции, произведенной в Украине в январе-марте, тогда как в январе-марте 2008 года аналогичный показатель составлял 28%. Грубо говоря, поставки на внутренний рынок сократились почти в два раза», - отметил замминистра.

Он так же подчеркнул, что загрузка производственных мощностей украинских метпредприятий является средней по миру. «Если в США производственные мощности загружены только на 40%, в ЕС - на 49%, в Японии - на 55%, то у нас - на 60%. Естественно, металлурги этих стран не будут оставаться безучастными к импорту украинского металлопроката и будут добиваться от своих правительств соответствующих ограничительных мер», - отметил С.Грищенко.

В то же время, по его данным, в 2008 году в Украину было импортировано 3,2 млн. тонн стали, из которых, как минимум, 1 млн. тонн приходился на те виды проката, которые могут производить наши металлурги. «При этом внутреннее потребление металла уже в 2008 году снизилось на 20% и составило 8,8 млн. тонн против 11 млн. тонн в 2007 году», - добавил он.

Что касается железорудного сырья, то, по словам С.Грищенко, спрос на него упал почти на 12%. «Практически приостановлены какие-либо проекты по реконструкции и модернизации железорудного производства, хотя ни одна компания пока не отказалась от реализации ранее заявленных планов, а лишь перенесла их выполнение. Примерно такая же ситуация и по коксующимся углям, что отражает положение, в котором находятся его основные потребители – металлургические предприятия», - уточнил замминистра.

По его словам, в текущем году произошло существенное сокращение поставок металлолома и ферросплавов на металлургические предприятия, что связано с низким спросом и падением почти в 5 раз цен на эти виды сырья. Вместе с тем он отметил, что за сырьевые источники, в первую очередь железную руду, в мире продолжает идти серьезная борьба. Этот факт, по мнению С.Грищенко, позволяет надеяться на оживление рынка ЖРС, а так же рынка металлопроката в 2010 году.

Внутренний рынок - без дешевого металла, металлурги - без кредитов на модернизацию

Едва начав оживать накануне кризиса, украинский рынок металла снова провалился и, похоже, выйти на докризисные 11 млн. тонн в год ему будет очень сложно. Естественно, снижение потребления металла на внутреннем рынке продолжится и в текущем году - машиностроение и строительство крайне тяжело переживают кризис. Будет очень хорошо, если падение потребления металла в Украине составит те же 20% по отношению к 2008 году. На этом фоне украинские металлурги, несмотря на многократные просьбы правительства, так и не выровняли цены на металлопрокат, реализуемый на внутреннем рынке, с ценами на него на внешних рынках. В Украине отечественный металл по-прежнему остается несколько дороже, чем за рубежом. Позиция металлургов тут довольно прозрачна – хоть снижай цены, хоть не снижай, больше покупать не будут, а уж если удастся продать немного, так хоть за приличные деньги. Однако результатом такой политики стало то, что более 20% рынка арматуры в Украине сегодня контролируют импортеры. Бороться с ними запретительными мерами нельзя – в ответ получим то же самое, но в больших масштабах. Остается повышать эффективность производства и снижать себестоимость продукции, а для этого необходимо сохранять хотя бы минимальные объемы инвестиций в модернизацию производства. В данном вопросе особенно велика роль государства, которое, декларируя свою поддержку снижению энергоемкости металлургического производства, на деле принимает прямо противоположные решения. Так, по данным главы департамента по вопросам металлургического комплекса ГП «Держзовнишинформ» Владимира Пиковского, правительственная комиссия так и не предоставила льготы Алчевскому меткомбинату на ввоз в Украину когенерационных установок, которые используются в доменных печах. Данное оборудование существенно увеличит энергоэффективность производства предприятия. Понятно, что металлургам тяжело изыскивать средства на модернизацию в условиях падения продаж своей продукции, но надеяться на зарубежные кредиты тоже не приходится.

Инвесторы в свою очередь усматривают в ситуации ряд причин для сокращения вливаний. Так, глава представительства BNP Paribas в Украине Доменик Меню отметил, что инвестиционный климат в Украине остается некомфортным для иностранных инвестиций. Причина, по его мнению, не только в кризисе, но и во внутренних украинских проблемах. «Вам следует знать, как люди за рубежом смотрят на Украину», - сказал Доменик Менюк, демонстрируя при этом слайд, на котором была изображена первая страница газеты Financial Times за 5 марта. На слайде хорошо видна цветная фотография, на которой изображены три бойца «Беркута» в масках в офисе «Нафтогаза». «Это то, что читают об Украине в Лондоне, Париже, Нью-Йорке. В самой Украине совсем другая история», - продолжал шутить банкир, показывая слайд с обложкой журнала «Фокус», на которой Юлия Тимошенко была изображена в роли принцессы Леи из «Звездных войн», а Виктор Ющенко - в шлеме Дарта Вейдера. «Здесь мы понимаем, что существует сильный контраст между восприятием Украины за рубежом и тем, как на нее смотрят сами украинцы», - отметил Д.Меню.

Он также подчеркнул, что CDS (кредитный дефолтный своп - credit default swap, CDS) Украины, согласно данным Всемирного Банка, сегодня выше, чем у Аргентины, что, естественно, отпугивает кредиторов. По словам Д.Меню, европейские банкиры сегодня не понимают тех процессов, которые происходят в экономике Украины. «И как все нормальные люди, если они не понимают, что происходит, то предпочитают оставаться в стороне от этих процессов», - пояснил он.

Кризис загнал металлургов на спотовый рынок

Что же касается ситуации с увеличением импорта в Украину железорудного концентрата, то, по мнению В.Пиковского, это, безусловно, негативно отразится на наших горнорудных предприятиях. «Но снижать цену на внутреннем рынке они не будут. Сегодня нет длинных контрактов, сегодня наши металлурги работают в режиме спотового рынка. Причина заключается в некотором росте цен на металл на мировом рынке, хотя это не стойкий тренд, но есть рост цен на плоский прокат, чуть хуже летом стал спрос на длинномерный прокат. Если у меня спотовый контракт на месяц-два по железной руде, то зачем мне снижать на нее цену, когда цена на плоский прокат в рулонах поднялась примерно на 50 долл. В результате, сегодня все живут по законам спотового рынка и ситуативного спроса», - отмечает В.Пиковский.

Говоря о рынках, на которых продается украинский металлопрокат, эксперт отметил, что они практически не изменились в сравнении с прошлым годом. «Это Ближний Восток и Юго-Восточная Азия, единственный «старый новый» рынок - Китай, где в этом году прорезался интерес к украинскому металлопрокату. В дальнейшем рассчитывать на китайский рынок нам не приходится, так как спрос на наш прокат там был абсолютно ситуативным. Весной на внутреннем рынке Китая цены на собственный, китайский металлопрокат оказались выше, чем на импортный, только из-за этого мы смогли продать на рынке КНР свой металл. То же самое происходит и у нас - наши металлурги держат на внутреннем рынке относительно высокие цены, что приводит к заметному увеличению импорта металлопроката в Украину», - пояснил он, добавив, что «сегодня маркетинговая работа рынка продукции предприятий ГМК заключается в очень гибком реагировании на возможность пристроить тот или иной товар и способности закупать сырье. В результате, долгосрочные стратегические планы практически отсутствуют и эта ситуация характерна не только для Украины, но и для всего мира».

В.Пиковский также отметил, что “после спада в ноябре 2008 года, мы все-таки ощутили дно и сейчас идут отскоки от этого дна. В подавляющем большинстве стран мира отсутствует рост ВВП, а значит нет спроса на металл, а раз нет постоянного спроса, то цена колеблется ситуативно. На наших традиционных рынках в августе ожидается затишье, с одной стороны связанное с мусульманским праздником Рамадан на Ближнем Востоке, а с другой стороны - с муссонными дождями в Юго-Восточной Азии. Вместе с тем в июне производство стали в Украине было рекордным за последние несколько месяцев. Но, если в июне было заключено достаточное количество контрактов, то уже в июле ожидается спад, так как на август количество контрактов на поставки металла значительно сократилось. В сентябре мы ожидаем улучшение ситуации», - подытожил В.Пиковский.

«Экологическая» угроза

Перечисляя проблемы, с которыми сталкивается украинский ГМК в условиях кризиса, а также те, с которыми он может столкнуться в будущем, директор по стратегии и инвестициям компании «Метинвест Холдинг» Андрей Большаков отмечает угрозу прихода на смену Киотскому протоколу «углеродного налога». «Эта инициатива сейчас всерьез рассматривается в так называемых развитых странах как вариант экологического регулирования. Если такой налог будет действительно введен, то фактически он будет дискриминировать компании, у которых исторически достаточно высокий уровень выбросов углерода. Если Киотским протоколом, срок действия которого заканчивается через 2-3 года, стимулировалось сокращение выбросов в атмосферу, то теперь будут наказывать за их абсолютный объем, даже в случае уменьшения», - пояснил А.Большаков.

По его словам, металлурги понимают, что отчасти это действительно мера по защите экологии, но де-факто она может стать протекционистской в деле защиты европейского рынка металла от украинских производителей.

Понятно, что «неэкологичность» украинской металлургии – это, в первую очередь, проблема самой Украины и здесь есть один очень неприятный нюанс. В ходе форума эксперты отмечали, что ожидать в текущем году существенного подъема мирового рынка металла не приходится. Согласно оптимистическому сценарию, спрос на металлопрокат начнет расти, в лучшем случае, в первой половине 2010 года. При этом борьба за потребителя ожидается жесткая. Участники форума неоднократно отмечали, что украинским металлургам нужно быть готовыми вступить в конкурентную борьбу, как только цены и спрос на металлопродукцию пойдут вверх. Практически ни один крупный мировой производитель металла, в первую очередь Китай, не отказался от планов по наращиванию производственных мощностей, что, естественно, обострит проблему конкурентоспособности украинского металлопроката. Таким образом, перед украинскими металлургами по-прежнему стоят две задачи - снижение энергоемкости производства и увеличение добавленной стоимости продукции. Иначе Украину могут полностью вытеснить с рынков металлопроката, оставив ей лишь сегмент полуфабрикатов (слябов и стальных заготовок), конечная продукция из которых будет производиться уже за рубежом. Конечно, стабильный рынок полуфабрикатов - тоже немало, но это значит, что «чистое», прокатное производство в Украине будет развиваться слабо, тогда как даже в развивающихся странах Северной Африки, Ближнего Востока и Юго-Восточной Азии, не говоря уже о Европе, стараются сократить объемы «грязного» с экологической точки зрения сталелитейного производства.

Петр Черных (УНИАН)