"Укроборонпром" начнет серийную модернизацию зенитно-ракетного комплекса "Печора" – Порошенко

Украинские специалисты сумели значительно увеличить точность наведения и поражения высокоманевренных целей.

Государственный концерн "Укроборонпром" готовится к серийной модернизации зенитно-ракетного комплекса C-125М «Печора».

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Об этом говорится в сообщении на странице президента Украины Петра Порошенко в Facebook.

"Государственный концерн "Укроборонпром" продолжает разработку средств противовоздушной обороны для ВСУ. Недавно успешные испытания прошел модернизированный зенитно-ракетный комплекс C-125М «Печора», - говорится в сообщении.

Президент отметил, что дальняя граница зоны поражения обновленного комплекса составляет более 40 км, а максимальная высота зоны поражения - 25 км. Украинские специалисты сумели значительно увеличить точность наведения и поражения высокоманевренных целей, добавил он.

"Сейчас предприятие готовится к серийной модернизации таких ракет. Продолжаем укреплять обороноспособность ВСУ!" - сообщил Порошенко.