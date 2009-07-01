ING Bank ухудшил прогноз спада ВВП в Украине

По итогам 2009 года спад валового внутреннего продукта (ВВП) в Украине составит 14,6%, а не 10,6%, как ожидалось ранее. Такой прогноз содержится в аналитическом обзоре ING Bank Ukraine, переданном УНИАН.

В обзоре отмечается, что обнародованный Государственным комитетом статистики показатель спада ВВП в первом квартале 2009 года на 20,3% против аналогичного периода 2008 года оказался значительно лучше общерыночных прогнозов и оценок экспертов ING Bank Ukraine. Так, эксперты прогнозировали падение ВВП в первом квартале 2009 года на уровне 25,5%.

«Поскольку мы не видим каких-либо оснований для восстановления экономики в течение ближайших 3 месяцев, в то время как спрос на сталь на мировом рынке остается незначительным, мы подтверждаем наши последние прогнозы снижения ВВП в 2009 г. с 10,6% до 14,6%», - говорится в обзоре.

Также по мнению экспертов ING Bank Ukraine официальные показатели ВВП за первый квартал 2009 года будут оказывать скорее нейтральный эффект на ценовой уровень суверенного долга, поскольку подобная динамика уже была учтена рынком. С другой стороны, факт их официальной публикации во время визита миссии МВФ позволит Украине выполнить еще одно требование МВФ (предоставить показатели изменения ВВП за 1 квартал 2009 г.).

Как сообщал УНИАН, по данным Госкомстата, падение валового внутреннего продукта (ВВП) Украины в первом квартале 2009 года составило 20,3%.

Ранее Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО называл прогноз падения ВВП Украины в январе-марте 2009 года на уровне 20-23%.

В начале июня т.г. Счетная палата Украины обнародовала свой прогноз падения ВВП в 1-м квартале - 21,2%.

Напомним, в начале 2009 года Государственный комитет статистики Украины в связи с переходом на международные стандарты отказался от практики публикации ежемесячных данных по расчету ВВП в пользу подачи ежеквартальных отчетов. В то же время Госкомстат ежемесячно публикует данные относительно динамики отдельных видов экономической деятельности.