Гендиректор "Укроборонпрома" объявил о своей отставке

Гендиректор "Укроборонпрома" Романов надеется, что президент поддержит решение об отставке.

Генеральный директор Государственного концерна "Укроборонпром" Роман Романов заявил, что уходит в отставку.

Об этом он сообщил в своем заявлении, размещенном на сайте "Укроборонпрома".

"Я принял решение покинуть свою должность главы ГК "Укроборонпром". Заявление об этом я написал еще в прошлом году, надеюсь, что президент Украины Петр Порошенко поддержит мое решение", - написал Романов.

Он напомнил об успехах предприятия за последние годы, которое поставляет вооружение и технику не только украинской армии, но и продает ее за границу.

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По его словам, за 3,5 года более 16 тысяч единиц вооружения и военной техники были переданы в Вооруженные Силы Украины, Национальную Гвардию и другие силовые формирования по 100% выполненному Государственному оборонному заказу.

"Это более 12,5 млрд грн уплаченных налогов в бюджеты всех уровней, в то время, когда в рамках Государственного оборонного заказа "Укроборонпром" получил 11,7 млрд грн. Это полностью разорванные связи с военно-промышленным комплексом России. Запущена на полную мощность программа импортозамещения, с почти 500 частными предприятиями по всей Украине, которые заменили комплектующие из РФ", - подчеркнул Романов.

Также он отметил, что предприятие достигло результативных договоренностей с ведущими компаниями из США, Германии, Канады, Великобритании, Польши и многих других стран по всему миру. "Некоторые из них уже привлечены к взаимовыгодному сотрудничеству, а об остальных станет известно уже в ближайшее время", - говорится в сообщении.

Кроме этого, Романов поблагодарил 80-тысячный коллектив предприятия, "которые превратили крупнейшее объединение оборонной промышленности Украины в эффективный механизм, который в самые страшные времена дал нашим защитникам оружие, которое помогло им спасти страну".

Как сообщал УНИАН, 31 января Кабинет министров Украины направил ходатайство президенту Петру Порошенко об увольнении главы государственного оборонного концерна «Укроборнпром» Романа Романова.

Ранее, 27 декабря прошлого года, премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что направит президенту Петру Порошенко представление об увольнении главы государственного концерна «Укроборонпром» Романа Романова в связи с невыполнением правительственного поручения о погашении задолженности по зарплатам перед работниками Николаевского судостроительного завода.