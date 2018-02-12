Порошенко уволил гендиректора "Укроборонпрома" Романова

Президент Порошенко принял отставку гендиректора "Укроборонпрома" Романова.

Президент Украины Петр Порошенко уволил генерального директора Государственного концерна “Укроборонпром” Романа Романова.

Соответствующий указ №26/2018 опубликован на сайте главы украинского государства в понедельник, 12 февраля.

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“Уволить Романова Романа Анатольевича с должности генерального директора Государственного концерна “Укроборонпром”, - говорится в тексте документа.

Ранее УНИАН сообщал, что генеральный директор Государственного концерна "Укроборонпром" Роман Романов в понедельник, 12 февраля заявил, что уходит в отставку.

"Я принял решение покинуть свою должность главы ГК "Укроборонпром". Заявление об этом я написал еще в прошлом году, надеюсь, что президент Украины Петр Порошенко поддержит мое решение", - написал Романов.

Ранее, 31 января Кабинет министров Украины направил ходатайство президенту Петру Порошенко об увольнении главы государственного оборонного концерна «Укроборнпром» Романа Романова.

За месяц до этого, 27 декабря прошлого года, премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что направит президенту Петру Порошенко представление об увольнении главы государственного концерна «Укроборонпром» Романа Романова в связи с невыполнением правительственного поручения о погашении задолженности по зарплатам перед работниками Николаевского судостроительного завода.