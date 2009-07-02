Astrum: прибыльность металлургии должна улучшиться

Основываясь на недавнем восстановлении производства стали и цен на нее, прибыльность металлургии во втором полугодии 2009 года должна улучшиться по сравнению с первым полугодием.

Такой прогноз озвучил УНИАН аналитик Astrum Investment Management Иван ХАРЧУК.

По его словам, затраты на покупку кокса составляют 20-25% в общем объеме расходов металлургических предприятий. Таким образом, считает аналитик, цены на кокс имеют важное значение для рентабельности украинских компаний металлургической отрасли.

Как отметил И.ХАРЧУК, украинские меткомпании сообщили о совокупном убытке до уплаты налогов в размере 300 млн. долларов в первом квартале 2009 года. По мнению аналитика, компании, которые не покупают кокс на открытом спотовом рынке, должны больше всех выиграть от стабильных цен на кокс на фоне восстановления цен на сталь во втором полугодии текущего года. Это такие предприятия, как Алчевский меткомбинат (находящийся в собственности ИСД), Енакиевский меткомбинат и «Азовсталь» (принадлежат «Метинвесту»), полагает И.ХАРЧУК.