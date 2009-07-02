11 июля может прекратиться финансирование General Motors

Власти США после 10 июля с.г. могут прекратить финансирование деятельности крупнейшего в стране автоконцерна General Motors Corp., находящегося в состоянии банкротства. Об этом со ссылкой на заявление представителя Министерства финансов США Гарри Уилсона сообщает Associated Press.

По словам чиновника, бюджетные фонды не будут предоставляться General Motors, если компания не получит разрешение суда на продажу своих активов. Это необходимо GM, чтобы завершить реструктуризацию своего бизнеса и создание новой компании.

По условиям банкротства, администрация США получит в новой корпорации 60% акций, а правительство Канады - 12,5%. Остальные ценные бумаги будут распределены между профсоюзом работников автомобилестроительной промышленности и владельцами необеспеченных облигаций GM.

Продажа корпорации на нынешних условиях позволит GM освободиться от ряда долговых и кредитных обязательств.

Напомним, правительство США предоставило General Motors кредитную линию в размере 15,4 млрд долл. для преодоления спада продаж. После завершения процедуры банкротства государство готово довести эту сумму до 45,4 млрд долларов.

Накануне в Нью-Йорке завершился первый день судебных слушаний по реорганизации концерна. Глава концерна Фритц Хендерсон представил в суде план реструктуризации, согласно которому "хорошие" активы GM будут проданы компании-преемнице, что позволит корпорации выйти из процедуры банкротства до 10 июля.