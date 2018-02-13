Roshen встретился с россиянами в суде ЕС из-за конфет "Рачки"

Roshen не смог зарегистрировать в ЕС права на ТМ Crabs. Российские кондитеры считают, что их легко спутать с их «Раковыми шейками».

Корпорация Roshen не смогла зарегистрировать торговую марку и права интеллектуальной собственности на конфеты Crabs (Рачки) перед оппонентом - российской кондитерской фабрикой «Красный Октябрь» (входит в состав крупнейшего кондитерского холдинга «Объединенные кондитеры»).

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Об этом говорится в решении Генерального суда ЕС от 7 февраля, пишет Liga.net.

Оппонент украинских кондитеров - российская фабрика «Красный октябрь» - ранее также не смог доказать, что ее продукт - конфеты под ТМ «Раковые шейки» внешне похож на Crabs производства Roshen. Генеральный суд ЕС отдельным решением опроверг схожесть этикеток двух видов конфет.

Согласно материалам дела, еще в 2013 году Roshen подала заявки в Управление интеллектуальной собственности Европейского союза (EUIPO) на регистрацию товарного знака в красном, желтом и белом цвете для бренда Crabs.

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Через год «Красный октябрь» подал возражение против регистрации украинских конфет. Российские кондитеры утверждали, что своим заявлением корпорация Roshen нарушит интеллектуальные права в части зарегистрированного ранее бренда конфет «Раковые шейки», этикетка которых выполнена в красном, белом и черном цветах. К тому же, по мнению российской стороны, визуальное изображение краба на украинских конфетах легко можно было спутать с раком, изображенным на этикетке карамелек российского производства.

В 2015 году заявление российских кондитеров отклонили, аргументировав решение тем, что дизайн упаковки конфет украинского производства не нарушает права интеллектуальной собственности по отношению к российским кондитерам, ведь крабы и раки - разные животные, а цвета на этикетках отличаются. Поэтому спутать конфеты двух производителей достаточно сложно.

В 2016 году Первый апелляционный совет EUIPO принял решение не продолжать разбирательство.

В результате многолетнего спора и Roshen, и «Красному Октябрю» не удалось отстоять свое право на товарный знак. Теперь каждый из них должен заплатить судебные издержки.