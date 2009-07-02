Эксперты: данные по ВВП за первый квартал довольно оптимистичны

Эксперты отмечают, что официальные данные о динамике валового внутреннего продукта (ВВП) за первый квартал 2009 года не стали неожиданностью, и при этом называют их довольно оптимистичными.

Как сообщил в беседе с корреспондентом УНИАН эксперт Международного центра перспективных исследований (МЦПИ) Ильдар ГАЗИЗУЛЛИН, официальные данные Государственного комитета статистики Украины, согласно которым спад ВВП по итогам первого квартала 2009 года против аналогичного периода 2008 года составил 20,3%, практически полностью совпали с прогнозом МЦПИ, поэтому институт не пересматривал годовой прогноз ВВП, сохранив его на уровне минус 13,5%.

«Наш прогноз как раз был 20% падения и, таким образом, практически совпал, что в принципе не так часто бывает. Поэтому мы наш годовой прогноз не пересматриваем, он у нас минус 13,5%», – сказал И.ГАЗИЗУЛЛИН.

Он также отметил, что в ближайшей перспективе не стоит ожидать значительного ухудшения ситуации в экономике, хотя по некоторым отраслям падение, вероятно, продолжится. При этом во втором полугодии ожидается улучшение динамики ВВП, но прежде всего за счет эффекта статистической базы.

«Мы не прогнозируем, что будет хуже, то есть ситуация кардинально не изменится. Это если говорить об объемах производства, прежде всего в промышленности, в ключевых отраслях, в строительстве, может быть. Приблизительно такой же уровень будет сохраняться. То есть улучшение во втором полугодии, о котором, в частности, мы говорим, произойдет за счет эффекта базы, – отметил И.ГАЗИЗУЛЛИН. – В некоторых отраслях, возможно, будет хуже, но если говорить в целом об экономике, то, вероятно, можно сказать, что это уже определенное дно, но, опять-таки, мы говорим об объемах выпуска».

Эксперт Института экономических исследований и политических консультаций (ИЭИПК) Вероника МОВЧАН также отметила, что значительное падение ВВП по итогам первого квартала 2009 года не стало сюрпризом. По ее мнению, скорее всего, такая динамика ВВП сохраниться и в третьем квартале.

«Более-менее ожидаемое падение за первый квартал, то есть ничего нового не узнали, и в принципе, вероятно, то же самое мы увидим и в следующем квартале. Одна надежда, что во второй половине года ситуация улучшится, чтобы все-таки достичь нашего прогноза», – сказала В.МОВЧАН.

Она также считает, что эффект статистической базы станет причиной позитивных изменений в динамике ВВП. «Мы ожидаем улучшения ситуации плюс довольно сильный эффект статистической базы, потому что в прошлом году у нас было очень резкое падение. В принципе, уже в начале этого года произошел определенный откат, но это все равно огромное падение по сравнению с началом прошлого года. Однако по сравнению с декабрем прошлого года ситуация немного стабилизировалась, улучшилась, поэтому мы ожидаем в четвертом квартале довольно неплохие цифры по секторам, и это, скорее всего, сыграет нам на руку в годовом выражении. Посмотрим, что будет в третьем квартале, который станет поворотным», – отметила В.МОВЧАН.

В свою очередь, исполнительный директор центра «CASE-Украина» Дмитрий БОЯРЧУК отметил, что официальные данные по ВВП за первый квартал оказались более оптимистичными, нежели предполагалось, но при этом он считает, что реальное состояние дел в экономике несколько серьезней.

По мнению Д.БОЯРЧУКА, каких-либо позитивных изменений в экономике не наблюдается, проблемы в банковском секторе не решаются, а скорее «консервируются», что в будущем может негативного отразиться на экономике.

По словам эксперта, уже осенью можно ожидать обострения проблем, связанных с выполнением госбюджета, а также с финансовым состоянием НАК «Нафтогаз Украины» и существованием дисбаланса в Пенсионном фонде.

Как сообщал УНИАН, по данным Госкомстата, падение валового внутреннего продукта (ВВП) Украины в первом квартале 2009 года составило 20,3%.

Ранее Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО называл прогноз падения ВВП Украины в январе-марте 2009 года на уровне 20-23%.

В начале июня т.г. Счетная палата Украины обнародовала свой прогноз падения ВВП в первом квартале – 21,2%.

Напомним, в начале 2009 года Государственный комитет статистики Украины в связи с переходом на международные стандарты отказался от практики публикации ежемесячных данных по расчету ВВП в пользу подачи ежеквартальных отчетов. В то же время Госкомстат ежемесячно публикует данные относительно динамики отдельных видов экономической деятельности.