Результат скачка цен на кобальт: Samsung займется переработкой старых телефонов

В настоящее время не только корейский Samsung озабочен вопросом дефицита кобальта: о нехватке этого металла также думают автоконцерны Volkswagen и BMW и производитель бытовой техники Panasonic.

Южнокорейская группа компаний Samsung намерена заняться переработкой старых телефонов с целью извлечения из аккумуляторов устройств кобальта. Об этом сообщает Прайм со ссылкой на Bloomberg.

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"Как стало известно агентству, это решение было принято производителем гаджетов из-за сильного роста цен на кобальт. За прошлый 2017 год цены на этот металл выросли на 235%. По мнению экспертов отрасли, такой рост цен на кобальт связан с введением налога на этот металл в Конго, где находится до 60% всех мировых запасов кобальтовых залежей", - говорится в сообщении.

Отмечается, что подразделение компании Samsung SDI дополнительно хочет купить акции компании, которая занимающейся переработкой отходов. Помимо этого в планах - подписать долгосрочное соглашение с поставщиками кобальта. С кем именно ведутся переговоры по этому вопросу в компании не уточнять не стали, хотя были упомянуты две ведущие фирмы, которые занимаются переработкой. Это American Manganese Inc. и Umicore SA.

В настоящее время не только корейский Samsung озабочен вопросом дефицита кобальта: о нехватке этого металла также думают автоконцерны Volkswagen и BMW и производитель бытовой техники Panasonic.