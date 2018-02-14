Правительство одобрило оборонный заказ на 2018-2020 годы

Основные усилия государства будут направлены на обеспечение украинской армии современными образцами вооружения и военной техники.

Кабинет министров Украины одобрил государственный оборонный заказ (ГОЗ) на 2018-2020 годы.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства экономического развития и торговли.

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"Планировать государственный оборонный заказ на три года мы начали в 2017 году, и эта система уже доказала свою эффективность как для государственных заказчиков, так и для предприятий-исполнителей ГОЗ", - передает пресс-служба Минэкономразвития слова заместителя министра Юрия Бровченко.

Согласно сообщению, принятый правительством государственный оборонный заказ базируется на основных направлениях бюджетной политики на 2018-2020 годы. В среднесрочной перспективе основные усилия государства будут направлены на обеспечение украинской армии современными образцами вооружения и военной техники. В 2018 году финансирование государственного оборонного заказа будет осуществляться в существенно больших объемах.

Предварительно проект государственного оборонного заказа на 2018-2020 годы был рассмотрен и одобрен Советом национальной безопасности и обороны Украины.

Как сообщал УНИАН, 17 января на заседании СНБО были рассмотрены и утверждены "Основные показатели государственного оборонного заказа на 2018-2020 годы". Отмечалось, что представленный на рассмотрение СНБО проект этого документа базируется на финансовом ресурсе, определенном в госбюджете Украины на 2018 год, и показателях следующих двух лет, предусмотренных основными направлениями бюджетной политики на 2018-2020 годы.

Приоритетными направлениями государственного оборонного заказа в 2018 году должно стать обеспечение Вооруженных сил Украины современной ракетной и бронетанковой техникой, средствами радиоэлектронной борьбы, противовоздушной обороны, беспилотными авиационными комплексами и антиснайперскими системами.

Турчинов сообщил, что в текущем году запланировано увеличение финансирования Государственного оборонного заказа до уровня 21,3 миллиарда гривень, что на 37% больше, чем в 2017 году.