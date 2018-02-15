Россия прекратит добычу газа на захваченном шельфе в Черном море из-за суда с Украиной - СМИ

05:17, 15 февраля 2018
Промышленность
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В России перестанут воровать газ на украинском шельфе Черного моря / фото УНИАН

Об этом сообщает РБК со ссылкой на источники в органах российской власти.

Как рассказали три федеральных чиновника, этот шаг связан с международным арбитражным разбирательством по морскому праву, которое Украина начала в сентябре 2016 года.

Ранее президент Петр Порошенко говорил, что Россия, добывая газ на Одесском и других месторождениях у берегов Крыма, ворует ресурсы на морском шельфе Украины.

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Как рассказал один из собеседников РБК, основные претензии Киева - в том, что Россия ведет там неразрешенную хозяйственную деятельность. По его словам, прекращение добычи - это стратегический шаг, который формально является способом снять претензии в рамах иска.

Как отметил источник РБК, вопрос о возвращении Украине контроля над месторождением не стоит.

Два федеральных чиновника отметили, что прекратить добычу рекомендовало Министерство иностранных дел. "В МИДе решили: если мы там деятельности не будем вести, не будет и предмета спора", - сказал один из собеседников.

Близкие к Минэнерго и Минприроды РФ собеседники называют позиции России по вопросу Одесского месторождения слабыми с юридической точки зрения.

Один из источников отмечает, что месторождение расположено ближе к Одесской области Украины, чем к захваченному крымскому побережью.

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Теги: #российская агрессия#аннексия Крыма#добыча газа#газовое месторождение