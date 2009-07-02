Стоимость аренды складов к середине года снизилась на 15-20%

Арендные ставки на складскую недвижимость под воздействием глобального кризиса снизились к середине этого года на 15-20% и достигли исторического минимума.

Об этом говорится в Аналитическом бюллетене рынка недвижимости Украины, опубликованном компанией «Эрнст энд Янг».

Спрос на новые профессиональные помещения будет постепенно снижаться. Новое предложение 2009-2010 годов будет значительно превышать уровень спроса.

В компании отметили, что в этом году на рынке наблюдалось некое смещение акцентов девелопмента со спекулятивными целями в сторону девелопмента объектов под заказ.

При этом из-за значительного снижения спроса уровень вакантности будет постепенно увеличиваться, оказывая значительное влияние на размер арендных ставок.

Справка УНИАН. Ernst & Young — американская аудиторская компания, одна из крупнейших в мире, входит в «большую четвёрку» аудиторских компаний и первой среди них открыла офис в Украине в 1991 году.