Mercedes-Benz представил в Украине три новых автомобиля

Вчера компания «АвтоКапитал» - генеральное представительство Daimler AG в Украине и структурное подразделение корпорации «УкрАВТО» - начала продажи в Украине сразу трех новинок Mercedes-Benz: E-класс купе, обновленную версию S-класса и первый легковой автомобиль марки Mercedes-Benz с гибридным приводом.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил генеральный директор ОАО «АвтоКапитал» Виктор СТЕПАНЕНКО на пресс-конференции в Киеве в ходе презентации нового авто.

По его словам, в новом купе Е-класса совершенно особым образом сочетаются эмоциональность и эффективность. Опираясь на классическое исполнение кузова в стиле купе, это новое двухдверное авто представляет динамичный дизайн новейшего Е-класса в подчеркнуто спортивной интерпретации. Новое купе демонстрирует целый багаж технических инноваций, которые обычно ожидают от него поклонники спортивно-ориентированных купе высшего класса. Среди них, в частности, регулировка амортизаторов в зависимости от текущей дорожной ситуации, система контроля усталости водителя, превентивная система безопасности, а также «активный капот» для защиты пешеходов.

Также компания «АвтоКапитал» выводит на украинский рынок рестайлинговый S-класс, который отражает самые современные тенденции в автомобилестроении. Революционные инновации в сфере комфорта и разработок приводов в сочетании с передовыми технологиями, ориентированными на повышение безопасности, закрепляют за флагманом Mercedes-Benz роль движущей силы инноваций.

Среди технологических прорывов В.СТЕПАНЕНКО отметил первый в мире гибридный привод с литий-ионным аккумулятором, который получил в стандартном производстве гибрид S 400, что позволило этой топовой модели Mercedes-Benz стать самым экономичным седаном класса «люкс».

«Mercedes-Benz станет первым в мире автопроизводителем, выпускающим на рынок серийный автомобиль с подобным приводом. Тем самым звездная штутгартская марка вносит серьезный вклад в дело электрификации автомобилей, а S-класс снова вступает в роль законодателя мод в мире автомобильных технологий», - подытожил В.СТЕПАНЕНКО.