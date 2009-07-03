В России намерены ввести запрет на лампы накаливания

Запрет на производство и оборот мощных ламп накаливания (более 100 Ватт) в России может быть введен с 1 января 2011 г. Об этом сообщила журналистам накануне министр экономического развития Эльвира Набиуллина по итогам заседания президиума Госсовета, прошедшего в Архангельске, сообщает k2kapital..

По словам министра, соответствующие меры предусматривает проект закона об энергоэффективности, который в настоящее время готовится ко второму чтению. Набиулина пообещала, что этот законопроект будет принят если не в рамках весенней сессии Госдумы, то в начале осенней сессии.