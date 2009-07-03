Таможня продолжает выполнять неконституционное постановление Кабмина

Государственная таможенная служба Украины обратилась в Кабинет министров Украины с просьбой разъяснить правомерность применения положений постановления правительства №230 от 18 марта 2009 года относительно отмены 13-процентной надбавки к ввозной пошлине на все товары некритического импорта, кроме автомобилей и холодильников.

Об этом сказано в сообщении пресс-службы Гостаможслужбы, переданном УНИАН.

Согласно сообщению, Кабмин поручил Министерству экономики совместно с Министерством юстиции внести на рассмотрение правительства соответствующие предложение по этому вопросу. Как утверждают в Гостаможслужбе, по состоянию на 2 июля информации о результатах рассмотрения данного обращения не поступало.

До момента получения Гостаможслужбой данной информации, ввиду того, что постановление правительства №230 не отменено, таможенники выполняют положения данного постановления.

Как сообщал УНИАН, 20 февраля 2009 года Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО подписал Закон Украины № 923-VІ «О внесении изменений в некоторые законы Украины с целью улучшения состояния платежного баланса Украины в связи с мировым финансовым кризисом». Законом предусматривалось введение сроком на шесть месяцев временной надбавки в размере 13% к действующим ставкам ввозной пошлины.

Данным законом Кабинету министров предоставляется право уменьшать (отменять) размер временной надбавки к действующим ставкам ввозной пошлины, а также продлевать применение временной процедуры путем принятия соответствующего решения.

18 марта 2009 года своим постановлением Кабинет Министров отменил 13-процентную надбавку к ввозной пошлине на все товары некритического импорта, кроме легковых автомобилей и холодильников.Конституционный Суд своим решением от 23 июня 2009 года признал неконституционными нормы законодательства, согласно которым Кабинет министров может принимать решения о продлении процедуры применения, уменьшении размера, отмене временной надбавки к действующим ставкам ввозной пошлины на некоторые товары.