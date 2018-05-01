Три месяца загнали экономику на пять лет назад

Украинская экономика в первом квартале текущего года сократилась более чем на 20%, что отбросило ее на пять лет назад. Уменьшение ВВП страны, несмотря на то, что она не имела отношения к финансовым пирамидам в ЕС и США, крах которых спровоцировал глобальный финансовый кризис, является одним из наиболее глубоких в мире. Это отчетливо продемонстрировало качество того «экономического бума», которое наблюдалось в Украине в последние 5 лет.

В последний, отведенный законодательством день, Государственный комитет статистики опубликовал данные о валовом внутреннем продукте Украины за первый квартал 2009 г. Тут стоит отметить, что с начала года правительство отказалось от публикации данных о ВВП на ежемесячной основе и перешло на квартальную отчетность. При этом срок публикации данных после истечения соответствующего периода был увеличен с 15 до 90 дней. В итоге о ситуации за первый квартал в экономике страна может узнать только в последний день второго. Очевидно, что Кабмин знает о положении дел намного раньше, но общественности преподносить данные решено с огромным временным лагом.

Введение подобной практики, скорее всего, было обусловлено надеждами Кабинета министров на то, что апрель-июнь окажутся более благоприятными месяцами, что даст ему возможность говорить о показателях января-марта как о дне, которое экономика уже прошла. Показатели же первого квартала, действительно, оказались достаточно мрачными. Согласно подсчетам Госкомстата, падение ВВП Украины за первые три месяца года составило 20,3%, что оказалось наихудшим показателем среди развитых и развивающихся стран.

Рис. 1. Динамика ВВП за первый квартал 2009 г, % к аналогичному периоду 2008 г.

Данные: Национальный институт стратегических исследований

Данная информация не стала новостью, а только официально подтвердила аналогичные оценки глубины падения ВВП. Президент Украины Виктор Ющенко оценивал снижение валового внутреннего продукта в январе-марте на уровне 20-23%, а Счетная палата – 21,2%.

Наибольшие темпы падения были зафиксированы в строительстве – 54,1%, перерабатывающей промышленности – 36,5%, производстве и распределении электроэнергии, газа и воды – 19,3%. Отраслями, где наблюдался рост, стало сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство – 1,3%, оплата услуг финансовых посредников – 27,5%.

В правительстве и близкие к нему экономисты регулярно подчеркивают, что главной причиной столь глубокого экономического обвала в Украине является разгоревшийся в мире финансовый кризис. Между тем, ими очень редко называются каналы и механизмы проникновения этого кризиса в Украину. В действительности, никакого прямого отношения к финансовым катаклизмам на западных рынках Украина не имеет, поскольку не инвестировала в проблемные ценные бумаги. Как отчетливо видно с Рис. 1., страны (прежде всего страны СНГ за исключением РФ), которые, как и Украина выступали в большей мере реципиентами, нежели инвесторами, пострадали гораздо меньше, нежели государства ЕС и США. Более того, многим из них удалось сохранить позитивную динамику экономического роста.

В Украину кризис проник по тем каналам, которые украинское правительство могло и обязано было блокировать с помощью внутренних инструментов.

Во-первых, это - сужение ликвидности на мировых рынках, что подорвало отечественную строительную отрасль и стало причиной 50% падения инвестиций. Во-вторых, это - ухудшение конъюнктуры на мировых сырьевых рынках, из-за чего украинские экспортеры, являющиеся локомотивами экономического роста в последнее десятилетие, вынуждены были частично уйти с рынка.

Если детализировать эти факторы, то необходимо отметить следующее. Причинами слабости строительного сектора является коррумпированность и бюрократизация отрасли. Долгое время наиболее привлекательные земли раздавались местным бизнес-группировкам, находящимся «под крышей» муниципальных органов власти. Единственным их капиталом были связи с чиновниками, которые они конвертировали в получение прав на участки земли под застройку, однако для реализации крупных строительных проектов не обладали собственными ресурсами. Вследствие этого подобные компании вынуждены были выходить на мировые долговые рынки, либо занимать у внутренних инвесторов. Высокий уровень ливериджа стал их слабым местом, по которому ударил кризис ликвидности 2007-2008 гг.

В то же время, если бы украинские власти более активно проводили политику демонополизации и дерегуляции отрасли, открыв доступ на рынок крупным отечественным ФПГ и иностранным строительным компаниям, то падение строительства было бы намного меньшим. Кроме того, в разгар кризиса Кабмин обязан был переориентировать свои ресурсы на реализацию крупных инвестиционных проектов как на наиболее эффективное средство поддержания экономики. Именно так поступила Польша, которая благодаря инвестициям в инфраструктуру для проведения Евро-2012, оживила строительство, которое в свою очередь подтягивает всю экономику (в первом квартале 2009 г. в Польше зафиксирован позитивный прирост ВВП).

Стремительное падение инвестиций, которое стало одним из следствий глобального финансового кризиса, также отчасти связано с просчетами государственной политики. Во-первых, Украина очень медленно развивает собственный внутренний финансовый рынок (прежде всего это касается принятия соответствующего законодательства и формирования институтов). Во-вторых, несмотря не предупреждения украинских и международных экспертов, НБУ, видя колоссальный приток валюты, предпринимал не достаточные меры для его сдерживания. К слову, в 2004-2005 гг. регулятор попытался ограничить валютное кредитование, однако иностранные инвесторы выразили неготовность брать на себя валютные риски. В связи с этим НБУ де-факто переложил их на украинских субъектов.

Пожалуй наиболее болезненным проявлением финансового кризиса для Украины стало ухудшение внешней конъюнктуры на мировых рынках. Особенно пострадали отечественные металлурги, которые в докризисный период обеспечивали около трети всего промышленного производства и порядка 45% экспорта. Во многом металлурги пострадали от неразвитости внутренних рынков и нежелания инвестировать серьезные суммы в модернизацию своего производства.

В условиях сверхвысоких цен на мировых рынках, проблемы отечественных экспортеров проявлялись в потери 10-20% прибыли от той величины, которую получали зарубежные компании. Однако, когда ценовой люфт начал снижаться, украинские компании из-за более высокой себестоимости своей продукции начали терять колоссальные деньги, очень часто работая в убыток. В связи с этим они существенно снизили объемы производства. Вопрос о том, стоит ли поддерживать экспортеров в этих сложных условиях, искусственно расширяя национальные рынки, на концептуальном уровне является дискуссионным, однако когда большинство стран проводят аналогичную политику, правительство должно принимать соответствующие меры с тем, чтобы выровнять позиции.

Во много благодаря просчетам внутренней политики, украинская экономика оказалась одной из самых пострадавших от финансового кризиса в ЕС и США, к которому она имеет очень ограниченное отношение. Данные по базовым отраслям апреля и марта дают основания констатировать, что кардинального улучшения ситуации во втором квартале не предвидится. И поэтому, скорее всего, правительство продолжит «засекречивать» информацию, в надежде, что ситуация все же улучшится…

Алексей Молдован, Центр антикризисных исследований (для УНИАН)