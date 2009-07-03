ІСД, Метинвест и ММК им.Ильича в списке мировых лидеров

В список 80 крупнейших производителей стали по итогам 2008 года вошли четыре украинских металлургических компании.

По данным Всемирной ассоциации производителей стали (WSA), в список наибольших меткомпаний в 2008 году вошла корпорация "Индустриальный союз Донбасса" (ІСД, Донецк), которая заняла 29-е место по объемам выплавки стали в прошлом году 9,9 млн. тонн. В то время как по итогам 2007 года ІСД занимал 25-е место с объемом выплавки стали 11,6 млн. тонн.

Группа "Метинвест" по итогам 2008 года занимает 34-е место с объемом 8,2 млн. тонн (по итогам 2007 года – 32-е место с 9,1 млн. тонн).

Мариупольский металлургический комбинат (ММК) им. Ильича занял 54-е место с объемом 5,6 млн. тонн (в 2007 году – 42-е место с 7 млн. тонн).

Запорожский металлургический комбинат "Запорожсталь" занял 68-е место с 3,9 млн. тонн стали (62-е место с 4,6 млн. тонн).

На первом месте наибольшая металлургическая компания Arcelor Mittal с объемом производства стали 101,6 млн. тонн.

Из российских меткомпаний в список вошли "Северсталь" (13-е место с объемом 19,2 млн. тонн), группа Evraz (15-е место с 17,7 млн. тонн), Магнитогорский меткомбинат (23-е место с 12 млн. тон), Новолипецкий МК (24-е место с 11,3 млн. тонн), "Металоинвест" (46-е место с 6,4 млн. тонн), "Мечел" (52-е место с 5,9 млн. тонн).

http://pravda.com.ua/ru/Украинскаяправда