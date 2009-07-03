После проведения восстановительных работ 29 июня на ОАО «АрселорМиттал Кривой Рог» была введена в эксплуатацию доменная печь №9. Об этом сообщается в пресс-релизе меткомбината, переданном агентству УНИАН.

Согласно сообщению, доменная печь №9 была выведена в ремонт c 7 ноября 2008 года.

«Доменная печь №9 была запущена после шести месяцев остановки с ноября 2009 года. На протяжении всего этого времени на доменной печи проводился ремонт в соответствии с составленным графиком на 2009 год», - приводятся в пресс-релизе слова генерального директора ОАО «АрселорМиттал Кривой Рог» Жана ЖУЭ.

Как сообщается в пресс-релизе, решение о запуске доменной печи №9 было принято в связи запланированной остановкой на ремонт двух других доменных печей меткомбината.

«Вместе с запуском доменной печи №9 и приостановкой других доменных печей уровень выпуска чугуна сохранится, и будет составлять около 400 тыс. тонн в месяц. Если спрос на рынке улучшится, у нас будет возможность увеличить продуктивность доменной печи №9 до необходимого уровня», - цитирует пресс-служба заявление Ж.ЖУЭ.

Справка УНИАН. Компания Mittal Steel Germany GmbH (Германия) в конце октября 2005 года приобрела 93,02% пакета акций ОАО КГМК «Криворожсталь». 28 октября 2005 г. Фонд госимущества Украины и Mittal Steel Germany GMBH подписали договор купли-продажи, которым предусмотрена большая социально-экологическая программа.

В 2006 г. компания Mittal Steel сообщила о слиянии с компанией Arcelor. Сегодня ArcelorMittal является мировым лидером металлургической отрасли, работает в более 60 странах мира. Корпорация зарегистрирована в 2007 году.

«АрселорМиттал Кривой Рог» является крупнейшим производителем металлопродукции в Украине. Специализируется на производстве стали, готового проката, чугуна, агломерата и других видов металлургической продукции.

До 90% продукции комбинат поставляет на экспорт.

Фонд государственного имущества Украины (ФГИУ) планирует выставить на продажу на фондовой бирже 0,1%-ный пакет акций ОАО «АрселорМиттал Кривой Рог» в июле этого года.