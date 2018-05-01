Надбавка к импортной пошлине – не вводя, не отменили

Опасения экспертов по поводу того, что возобновление действия 13% надбавки к ставке ввозной пошлины спровоцирует контрмеры в отношении украинских экспортеров со стороны ВТО, пока не оправдались. Реакции нет, даже несмотря на то, что Верховная Рада так и не приступила к рассмотрению законопроекта об ее отмене. А Гостаможслужба в ожидании разъяснений правительства продолжает выполнять неконституционное постановление Кабмина. И если на практике товары в Украину (кроме холодильников и автомобилей) ввозятся без 13% надбавки, то с юридической точки зрения ситуация, что называется, зависла в воздухе…

Тихий саботаж

Начнем по порядку. Президент 20 февраля т.г. подписал закон о введении сроком на шесть месяцев временной надбавки в размере 13% к действующим ставкам ввозной пошлины («О внесении изменений в некоторые законы Украины с целью улучшения состояния платежного баланса Украины в связи с мировым финансовым кризисом»). Этим же законом Кабинету министров предоставлялось право уменьшать или отменять размер временной надбавки, а также продлевать срок ее применения. Затем Кабинет министров постановлением от 18 марта отменил действия надбавки (ее оставил только на холодильники и автомобили, и то до 7 сентября т.г.).

Конституционный Суд 23 июня признал неконституционными нормы законодательства относительно права Кабинета министров вносить коррективы в действие временной надбавки. Таким образом, КС поставил вне закона постановление Кабмина. Надбавка была введена для улучшения торгового баланса Украины 4 февраля т.г.

Причиной столь поспешной отмены повышения импортной пошлины стала реакция на нее со стороны ВТО и МВФ, которые были категорически не согласны с такими «защитными» мерами Украины. Почему КС решил создать правительству серьезные проблемы в отношениях с влиятельными международными организациями тема отдельного разговора. По мнению ряда экспертов, тут не обошлось без политики. Хотя, если быть объективным, следует признать, что изменение ставок по таким стратегически важным для государства платежам, как таможенные пошлины, является делом законодательного органа страны – Верховной Рады.

Прекрасно понимая, что до конца этой сессии (10 июля) ВР не успеет принять закон об отмене надбавки, Кабмин, и как теперь стало понятно Гостаможслужба, изначально приняли для себя решение саботировать предписание КС. Между тем, по мнению юристов, действие 13% надбавки должно было автоматически возобновиться со дня вынесения решения КС, то есть, с 23 июня.

3 июля по прошествии 10 дней Гостаможслужба наконец-то решилась обнародовать свою позицию по данному вопросу. Она заявила, что обратилась в Кабинет министров с просьбой разъяснить ситуацию. А правительство в свою очередь поручило Минэкономики и Минюсту подать предложения по этому поводу. Но пока власть думает и ввиду того, что постановление Кабмина от 18 марта никто не отменял, Гостаможслужба выполняет его положения. Проще говоря, взимает 13% надбавку только с ввозимых в Украину холодильников и автомобилей.

Подобное развитие сюжета прогнозировал народный депутат, глава Комитета ВР по вопросам налоговой и таможенной политики Сергей Терехин. Он отмечал, что в Гостаможслужбе не представляют, каким образом следует реагировать на решение КС.

С одной стороны, нет сомнений в том, что правительство действует в интересах украинских экспортеров, а по большому счету экономики в целом. Саботируя реализацию решения КС, Кабмин способствует сохранению нормальных отношений как с ВТО, так и с МВФ, от которого мы по-прежнему ждем помощи в виде валютных траншей. Но с другой стороны, можно не сомневаться, что торговые партнеры еще раз убедятся в том правовом хаосе, который царит в Украине, что явно не пойдет нам на пользу. Что же касается самого КС, то сложившаяся ситуация никак не может его устраивать, так как она полностью подрывает его авторитет как одного из институтов власти. Не исключено, что Конституционный суд будет вынужден снизойти до разъяснений своего решения от 23 июня, лишив, таким образом, Кабмин и Гостасможслужбу возможности игнорировать его.

«Дфмоклов меч» над украинскими экспортерами

И все же, последуют санкции Всемирной торговой организации и МВФ, или нет?.. Как заявил заместитель министра экономики Валерий Пятницкий, до 7 сентября ВТО не будет вводить санкции против Украины в связи с 13% надбавкой к импортной пошлине. Но, даже то, что она действует только в отношении холодильников и автомибилей, не устраивает как ВТО, так и МВФ.

По его словам, 24-25 июня на заседании Комитета Организации по вопросам ограничений, вводимых в интересах платежного баланса, рассматривался данный вопрос. «Свои рекомендации комитет ВТО давал именно по этой ситуации, без учета решения Конституционного суда от 23 июня. Если же комитет ВТО по платежному балансу захочет рассматривать решение Конституционного суда Украины от 23 июня, то это отдельная ситуация», - пояснил В.Пятницкий.

Он отметил, что ВТО согласилась с тем, что 13% надбавка к импортной пошлине на холодильники и автомобили будет отменена Украиной не позднее 7 сентября. При этом, по словам В.Пятницкого, решению о возможном введении против Украины ответных санкций в связи с возобновлением по решению КС действия 13% надбавки должно предшествовать 4-месячное исследование членами ВТО ситуации. «У нас же до истечения срока действия 13% надбавки к импортной пошлине осталось всего 2 месяца, к тому же есть формальное решение Кабмина отменить эти меры, как можно быстрее. Ели же предположить, что 13% надбавка будет действовать и после 7 сентября, то тогда действительно в отношении Украины могут быть введены ответные санкции, но мы будем стараться, чтобы этого не произошло», - заверил замминистра.

Он особо подчеркнул, что решение КС не отменяет постановление Кабмина. «Решение КС касается только конституционности или не конституционности той нормы законодательства, которая предоставляла определенные права Кабинету министров», - пояснил В.Пятницкий.

Таким образом, до 7 сентября нашим экспортерам опасаться вроде бы нечего. Конечно, не считая того, что все, кому так или иначе мешает украинский импорт, будут пристально следить за развитием ситуации. Если ВР по каким бы то ни было причинам не примет закон о полной отмене 13% надбавки до 7 сентября, для сохранения объемов нашего экспорта Кабмину придется работать в «антиконституционном» режиме. Долго ли правительству удастся продержаться и что ему за это будет, остается открытым вопросом.

Проблема, которой могло и не быть

Необходимо помнить о том, что отсутствие ожидаемого роста украинского экспорта после вступления в ВТО объясняется исключительно кризисом в мировой экономике. И тем, кто считает, что в сложных обстоятельствах Украина может пренебречь своими обязательствами перед ВТО, защищая собственных производителей, стоит прислушаться к мнению экспертов. Последние же в один голос говорят о том, что без ВТО Украине в условиях кризиса пришлось бы намного хуже. Не будь мы членами этой организации, украинские экспортеры оказались бы практически беззащитными перед своими зарубежными конкурентами, которые неминуемо стали бы требовать от своих правительств ограничить украинский импорт. Естественно, что Украина, не имея таких рычагов влияния как энергоносители и не являясь членом ВТО, подверглась бы жесткой дискриминации.

Так что, лучше соблюдать правила этой организации. К тому же, понятно, что торговый баланс, для выравнивания которого и вводилась 13% пошлина, имеет две равные по важности составляющие – экспорт и импорт. Они настолько взаимосвязаны, что не стоит и рассчитывать добиться выравнивания объемов поступлений от экспорта с размерами оттока денег за импортные товары за счет сокращения ввоза в Украину последних. В этом случае достигается прямо противоположный эффект - украинскому экспорту перекрывают доступ на внешние рынки и он стремительно падает вслед за импортом.

Петр Черных (УНИАН)