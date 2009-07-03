ЕМЗ сократил выплавку стали на 23%

ОАО «Енакиевский металлургический завод» (ЕМЗ) по итогам первого полугодия т. г. выплавило 1 млн. 156 тыс. тонн стали, что на 23% меньше, чем за аналогичный период 2008 года. Об этом сообщается в пресс-релизе ЕМЗ, переданном УНИАН.

Согласно пресс-релизу, выплавка чугуна на предприятии за январь-июнь 2009 года снизилась на 31% по сравнению с январем-июнем 2008 года - до 1 млн. 18 тыс. тонн. За отчетный период ЕМЗ отгрузил 1 млн. 96 тыс. тонн металлопроката, что на 26% меньше показателя первого полугодия прошлого года.

По итогам июня выплавка чугуна на предприятии составила 127,1 тыс. тонн, что на 31,3% меньше показателя за май; производство стали составило 126,3 тыс. тонн - снижение на 41,1%; отгрузка готового проката составила 119,2 тыс. тонн - снижение на 41,9%.

Справка УНИАН. В группу ЕМЗ входят ОАО «Енакиевский металлургический завод» и украино-швейцарское совместное предприятие ООО «Метален», которые осуществляют хозяйственную деятельность на одной производственной площадке и имеют единый производственный цикл. Компания производит катаную и литую заготовку, стержневой прокат, а также различные сортовые профили (балки, швеллеры, уголки и др.). ЕМЗ входит в Дивизион стали и проката Группы "Метинвест".

"Метинвест" — международная вертикально-интегрированная горно-металлургическая группа компаний. Производственные мощности предприятий Группы "Метинвест" позволяют не только полностью удовлетворять собственные потребности в сырье, жидкой стали и полуфабрикатах, но и обеспечивать значительную часть украинских и европейских предприятий, а также металлургию Азии.

Акционерами Группы "Метинвест" являются Группа СКМ (75%) и группа компаний "Смарт-холдинг" (25%), которые принимают участие в управлении Группой "Метинвест" на партнерских началах. Объединение горно-металлургических активов СКМ и «Смарт-холдинга» в рамках "Метинвеста" началось в 2007 году и завершится в 2009-м.

ООО «МЕТИНВЕСТ ХОЛДИНГ» - управляющая компания Группы "Метинвест".