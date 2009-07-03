«Азовсталь» сократила выплавку стали на 40%

ОАО «Азовсталь» по итогам первого полугодия 2009 года выплавило 1 млн. 881 тыс. тонн стали, что на 1 млн. 286 тыс. тонн. (на 40%) меньше, чем по итогам января-июня 2008 года. Об этом сообщается в пресс-релизе «Азовстали», переданном УНИАН.

Согласно пресс-релизу, выплавка чугуна на «Азовстали» за шесть месяцев этого года составила 1 млн. 610 тыс. тонн, что на 1 млн. 6 тыс. тонн (на 38,5%) меньше, чем по итогам января-июня 2008 года. Производство проката на предприятии за отчетный период составило 1 млн. 785 тыс. тонн, что на 1 млн. 122 тыс. тонн (на 39%) меньше, чем за первое полугодие 2008 года. Производство кокса на меткомбинате сократилось за первое полугодие т. г. на 309 тыс. тонн (на 25%) по сравнению с январем-июнем 2008 года и составило 926 тыс. тонн.

По данным предприятия, в июне этого года «Азовсталь» сохранила производственные показатели чугуна и стали на уровне мая 2009 г.: производство чугуна составило 304,8 тыс. тонн, стали - 359,0 тыс. тонн.

Комбинат незначительно увеличил производство проката: за июнь оно составило 340,8 тыс. тонн, что на 16,7 тыс. тонн больше, чем в мае. В июне 2009 года комбинат произвел 159,6 тыс. тонн кокса валового 6% влажности, сохранив производство на уровне мая 2009 г.

Справка УНИАН. ОАО «Металлургический комбинат «Азовсталь» производит широкий спектр металлопродукции: слябы, сортовой и фасонный прокат, рельсы железнодорожные, рельсовые скрепления, квадратную заготовку, толстый лист, продукцию из металлургических шлаков.

Производственные мощности комбината позволяют производить в год более 5,5 млн. тонн чугуна, более 6,4 млн. тонн стали, в том числе конвертерной 4,4 млн. тонн, более 4,4 млн. тонн проката. Проектные мощности по производству рельсовых скреплений составляют 285 тыс. тонн в год, помольных шаров – 170 тыс. тонн в год.

ОАО «Азовсталь» входит в Дивизион стали и проката Группы "Метинвест".

"Метинвест" — международная вертикально-интегрированная горно-металлургическая группа компаний. Производственные мощности предприятий Группы "Метинвест" позволяют не только полностью удовлетворять собственные потребности в сырье, жидкой стали и полуфабрикатах, но и обеспечивать значительную часть украинских и европейских предприятий, а также металлургию Азии.

Акционерами Группы "Метинвест" являются Группа СКМ (75%) и группа компаний "Смарт-холдинг" (25%), которые принимают участие в управлении Группой "Метинвест" на партнерских началах. Объединение горно-металлургических активов СКМ и «Смарт-холдинга» в рамках "Метинвеста" началось в 2007 году и завершится в 2009-м.

ООО «МЕТИНВЕСТ ХОЛДИНГ» - управляющая компания Группы "Метинвест".