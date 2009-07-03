ИнГОК снизил производство железорудного концентрата

ОАО «Ингулецкий горно-обогатительный комбинат» по итогам первого полугодия текущего года произвело 4 млн. 445 тыс. тонн железорудного концентрата, что на 41% меньше, чем за аналогичный период 2008 года. Об этом сообщается в пресс-релизе предприятия, переданном УНИАН.

Согласно пресс-релизу, в июне этого года ИнГОК снизил объем производства концентрата на 40,5% по сравнению с июнем 2008 года - до 775 тыс. тонн.

Справка УНИАН. ОАО «Ингулецкий ГОК» специализируется на добыче и переработке железистых кварцитов Ингулецкого месторождения, расположенного в южной части Криворожского железорудного бассейна, производя два вида железорудного концентрата с содержанием железа 63,7% и 67,5%. Производственная мощность предприятия - 14 млн. тонн железорудного концентрата в год. ИнГОК использует передовые технологии флотационного обогащения, которые на сегодняшний день в Украине являются уникальными. ИнГОК входит в горнорудный дивизион Группы "Метинвест".

"Метинвест" — международная вертикально-интегрированная горно-металлургическая группа компаний. Производственные мощности предприятий Группы "Метинвест" позволяют не только полностью удовлетворять собственные потребности в сырье, жидкой стали и полуфабрикатах, но и обеспечивать значительную часть украинских и европейских предприятий, а также металлургию Азии.

Акционерами Группы "Метинвест" являются Группа СКМ (75%) и группа компаний "Смарт-холдинг" (25%), которые принимают участие в управлении Группой "Метинвест" на партнерских началах. Объединение горно-металлургических активов СКМ и «Смарт-холдинга» в рамках "Метинвеста" началось в 2007 году и завершится в 2009-м.

ООО «МЕТИНВЕСТ ХОЛДИНГ» - управляющая компания Группы "Метинвест".