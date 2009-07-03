СевГОК снизил производство железорудного концентрата

По итогам первого полугодия ОАО «Северный горно-обогатительный комбинат» произвел 6 млн. 267 тыс. тонн железорудного концентрата, что на 13,3% меньше, чем в январе-июне 2008 года. Об этом сообщается в пресс-релизе СевГОКа, переданном агентству УНИАН.

Согласно пресс-релизу, объем производства окатышей за отчетный период снизился на 34,9% - до 3 млн. 754 тыс. тонн.

В июне СевГОК снизил объем производства концентрата на 13,1% - до 1 104 тыс. тонн по сравнению с июнем 2008 года, объем производства окатышей за этот же период снизился на 41,5% - до 609,4 тыс. тонн.

Справка УНИАН. ОАО «Северный горно-обогатительный комбинат» - одно из крупнейших горнодобывающих предприятий Европы с законченным циклом подготовки сырья для металлургической промышленности: железорудного концентрата и окатышей. Годовая производственная мощность комбината на сегодня составляет более 13,3 млн. тонн железорудного концентрата и свыше 11 млн. тонн окатышей. СевГОК входит в горнорудный дивизион Группы “Метинвест”.

“Метинвест” — международная вертикально-интегрированная горно-металлургическая группа компаний. Производственные мощности предприятий “Метинвеста” позволяют не только полностью удовлетворять собственные потребности в сырье, жидкой стали и полуфабрикатах, но и обеспечивать значительную часть украинских и европейских предприятий, а также металлургию Азии.

Акционерами Группы “Метинвест” являются Группа СКМ (75%) и группа компаний "Смарт-холдинг" (25%), которые принимают участие в управлении Группой “Метинвест” на партнерских началах. Объединение горно-металлургических активов СКМ и «Смарт-холдинга» в рамках “Метинвеста” началось в 2007 году и завершится в 2009 г.

ООО «Метинвест холдинг» - управляющая компания Группы “Метинвест”.