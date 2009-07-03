В Луганской области продолжается забастовка

Вторые сутки на обогатительной фабрике ЗАО «Яновское» в городе Красный Луч Луганской области продолжается забастовка.

Как сообщила корреспонденту УНИАН по телефону одна из организаторов забастовки, машинист насосной установки Инна АНТРОПЧЕНКО, забастовщики требуют погасить задолженность по заработной плате за три месяца.

По ее словам, долги накоплены с января текущего года. Зарплату за январь-февраль и половину марта рабочие, а это преимущественно женщины, получали частями. За апрель-июнь им вообще еще не заплатили ни копейки. Зарплата работников составляет от 700 до 1000 грн.

По поводу невыплаты зарплат работницы обращались, начиная с марта, в прокуратуру, службу примирения и посредничества, но напрасно, отметила И.АНТРОПЧЕНКО. Поэтому работницы приходят на смену, но к работе не становятся.

Как сообщила УНИАН на правах анонимности один из руководителей предприятия, подготовлены приказы об увольнении четырех инициаторов забастовки, среди которых и И.АНТРОПЧЕНКО, но работников с ними еще не ознакомили.

Справка УНИАН. В мае 2004 года обогатительная фабрика «Яновское» стала закрытым акционерным обществом. На фабрике обогащают уголь из шахт «Вергилевская» и «Фащевская» ГХК "Луганскуголь". Трудовой коллектив фабрики – 330 человек.