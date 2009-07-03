ЦГОК увеличил объем производства железорудных окатышей

По итогам первого полугодия ОАО «Центральный горно-обогатительный комбинат» увеличило объем производства железорудных окатышей на 0,6% по сравнению с январем-июнем 2008 года - до 1 млн. 91 тыс. тонн. Об этом сообщается в пресс-релизе предприятия, переданном агентству УНИАН.

Весте с тем, согласно пресс-релизу, в январе-июне т.г. ЦГОК произвел 2 103,8 тыс. тонн железорудного концентрата, что на 36,4% меньше, чем по итогам первого полугодия 2008 года.

В июне т.г. Центральный ГОК снизил объем производства концентрата на 29% - до 371 тыс. тонн по сравнению с июнем 2008 года, объем производства окатышей за этот же период снизился на 3% - до 198 тыс. тонн.

Справка УНИАН. ОАО «Центральный горно-обогатительный комбинат» - единственное предприятие в Украине, которое одновременно использует открытый и подземный способы добычи руды, а также вовлекает в переработку отходы обогащения. Предприятие специализируется на добыче, переработке и производстве сырья для металлургической промышленности - окатышей и железорудного концентрата. Годовая производственная мощность комбината на сегодня составляет более 5,9 млн. тонн железорудного концентрата и свыше 2,2 млн. тонн окатышей. ЦГОК входит в Горнорудный дивизион Группы «Метинвест».

«Метинвест» - международная вертикально-интегрированная горно-металлургическая группа компаний. Производственные мощности предприятий «Метинвеста» позволяют не только полностью удовлетворять собственные потребности в сырье, жидкой стали и полуфабрикатах, но и обеспечивать значительную часть украинских и европейских предприятий, а также металлургию Азии.

Акционерами Группы «Метинвест» являются Группа СКМ (75%) и группа компаний "Смарт-холдинг" (25%), которые принимают участие в управлении Группой «Метинвест» на партнерских началах. Объединение горно-металлургических активов СКМ и «Смарт-холдинга» в рамках «Метинвеста» началось в 2007 году и завершится в 2009 г.

ООО «Метинвест холдинг» - управляющая компания Группы «Метинвест».