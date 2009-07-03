ЕК и Украина уточнили позиции по "чувствительной продукции"

Представители Европейской комиссии и правительства Украины в ходе седьмого раунда переговоров о создании зоны свободной торговли в Киеве уточили свои позиции по чувствительной продукции.

Об этом УНИАН сообщили в Представительстве Еврокомиссии в Украине.

“Представители Европейской комиссии и правительства Украины обсудили вопрос тарифных уступок и уточили свои позиции по чувствительной сельскохозяйственной, переработанной сельскохозяйственной продукции и продукции рыболовства”, - отметили в Представительстве ЕК.

Было подчеркнуто, что стороны готовы продолжать обсуждение относительно улучшения двустороннего доступа к рынкам во время следующего раунда переговоров, который состоится в октябре.

Еще один раунд переговоров запланирован на декабрь этого года.

В результате четырехдневных переговоров достигнут значительный прогресс в таких вопросах как конкурентная политика, защита прав интеллектуальной собственности, включая географические обозначения, услуги и учреждение предприятий, торговля товарами и технические регламенты, государственные закупки, торговые вопросы в сфере энергетики, торговля и устойчивое развитие, протокол о защите против мошенничества и таможенное сотрудничество.

В Представительстве Еврокомиссии отметили, что широкий круг обсуждаемых вопросов свидетельствует о комплексном характере соглашения и амбициозных намерениях обеих сторон, принимающих участие в этих переговорах.

Также было подчеркнуто, что как один из крупнейших мировых рынков Европейский Союз предлагает Украине перспективу участия в своей экономике через либерализацию торговли. Зона свободной торговли будет способствовать экономическому сближению Украины и ЕС, а также модернизации отраслей народного хозяйства Украины и осуществлению ее внутренних реформ.