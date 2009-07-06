"Запорожсталь" сократила объемы производства на 26-28%

Запорожский металлургический комбинат "Запорожсталь" (ОАО "Запорожсталь" г. Запорожье) в первом полугодии 2009 г. сократил объемы производства основных видов продукции: чугуна, стали и готового проката на 26,5-28,5%, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Как сообщили УНИАН на предприятии, "по оперативным данным, в январе-июне 2009 г. комбинатом выпущено 1332 тыс. тонн чугуна, 1597 тыс. тонн стали, и 1341 тыс. тонн проката, что на 26,5%, 28,5% и 27% меньше соответствующих показателей первого января-июня 2008 г.".

Справка УНИАН. ОАО "Запорожсталь" работает на рынках чугуна, слябов, штаб горячекатаных рядовых и конструкционных, проката листового холоднокатаного рядового, конструкционного и др., занимая монопольное положение на рынках серебрянки, холоднокатаных листов, тонколистового проката, жести черной, жести белой, ленты стальной холоднокатаной, гнутых профилей стальных и замкнутых холодногнутых профилей.

В 2008 г. комбинат "Запорожсталь" снизил производство готового проката на 13,9% по сравнению с 2007 годом - до 3,211 млн. тонн, стали на 11,6% - до 3,942 млн. тонн, чугуна на 7,9% - до 3,284 млн. тонн, агломерата на 3,7% - до 5,419 млн. тонн.