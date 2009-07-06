«Азовмаш» направил 35% прибыли за 2008 г. на выплату дивидендов

Акционеры ОАО «Азовмаш» (г. Мариуполь, Донецкая обл.) решили направить 35% чистой прибыли за 2008 год на выплату дивидендов. Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе компании.

В сообщении отмечается, что такое решение акционеры приняли на своем общем собрании 3 июля.

Остальные 65% чистой прибыли за 2008 год акционеры решили направить на формирование Резервного фонда. Кроме того, общее собрание акционеров утвердило нормативы распределения прибыли на 2009 год.

Также на собрании были утверждены финансовая отчетность предприятия за 2008 год, отчет председателя правления и Ревизионной комиссии.

Кроме того, в сообщении отмечено, что в 2008 году общим собранием акционеров ОАО “Азовмаш” принималось решение о реорганизации предприятия в закрытое акционерное общество. Однако по взаимной договоренности акционеров ”Азовмаша” было принято решение об отмене реорганизации ОАО “Азовмаш” в ЗАО.

Как сообщал УНИАН, в 2008 году "Азовмаш" увеличил чистую прибыль на 6,9%, по сравнению с 2007 годом, - до 2,412 млн. грн.

Справка УНИАН. ОАО "Азовмаш" (г. Мариуполь, Донецкая обл.) создано в 2000 году на базе нескольких объединенных предприятий Мариуполя: АО "Азов", "Азовобщемаш", "Мариупольский термический завод", Специализированный конструкторско-технологический институт. Предприятие – монополист в бывшем СССР по выпуску большегрузных топливозаправщиков

Около 80% производимой продукции "Азовмаш" экспортирует в Россию, Азербайджан, Германию, Венгрию, Турцию и другие страны.

Акционерами ОАО "Азовмаш" являются Фонд госимущества Украины (50%+1 акция) и ЗАО "Украинская промышленно-транспортная компания" (50% - 1 акция).